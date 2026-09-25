La Fundación Jiménez Díaz colabora en la realización de cirugías robóticas de mama en Perú

Colaboración entre el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y la Clínica Ricardo Palma. - FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha informado de su contribución a las "primeras" cirugías robóticas de mama realizadas en Perú, a través de una colaboración con la Clínica Ricardo Palma del país andino.

Según ha detallado en un comunicado, en el que ha puesto en valor la suma de la experiencia de los equipos médicos, las tres primeras pacientes intervenidas "han evolucionado favorablemente, con resultados en salud y experiencia igualmente positivos".

"La incorporación de la cirugía robótica representa un paso importante en la evolución de la cirugía mamaria y en la posibilidad de ofrecer alternativas cada vez más precisas y personalizadas", ha destacado el jefe de la Unidad de Mastología de la clínica peruana, Mauricio León Rivera.

Según ha comentado en línea con cifras del Ministerio de Salud de Perú, alrededor de 21 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y cinco fallecen cada día en el país debido a este tipo de tumor, por lo que estas primeras intervenciones "abren una nueva posibilidad para la cirugía mamaria".

Por parte de la Fundación Jiménez Díaz, la coordinadora de la Sección de Mama de la Unidad de Cirugía Endocrina y de Mama, María Luisa Sánchez de Molina, ha aportado sus conocimientos y experiencia en cirugía mamaria robótica, además de participar en las primeras intervenciones realizadas.

De este modo, Perú se ha convertido en el segundo país latinoamericano, después de Brasil, en realizar este tipo de intervenciones que facilitan abordajes mínimamente invasivos de alta complejidad con gran precisión.

TRAYECTORIA CONSOLIDADA EN CIRUGÍA ROBÓTICA

La trayectoria del hospital madrileño en el ámbito de la cirugía robótica ha facilitado estas cirugías. El centro instaló en 2019 su primer robot 'Da Vinci', incorporó un segundo en 2024 y añadió a finales del año pasado un tercero, el modelo de última generación 'Da Vinci 5'.

Hasta el pasado agosto, el hospital acumula cerca de 3.500 intervenciones con cirugía robótica en algo más de siete años. Desde que iniciara su Programa de Cirugía Robótica en 2019, ha pasado de entre 50 y 200 intervenciones los tres primeros años del proyecto hasta superar en 2025 las 800 anuales y llevar en lo que va de año más de 1.100, al tiempo que cada vez son más los profesionales del centro acreditados para manejar esta plataforma quirúrgica.

Esta iniciativa se enmarca en su eje estratégico de docencia y va en línea con su compromiso con la formación de los profesionales sanitarios del futuro.