Empresas.- Fundación Davante, Instituto Puleva de Nutrición y UGR impulsan una nueva fase de su estudio sobre salud ósea

Fundación Davante, Instituto Puleva de Nutrición y UGR impulsan una nueva fase de su estudio sobre salud ósea

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Davante, el Instituto Puleva de Nutrición y la Universidad de Granada (UGR) han firmado un nuevo convenio de colaboración por el que van a impulsar una nueva fase de su estudio sobre salud ósea, y es que este trabajo en curso se desplegará este año en Granada, Alicante, Córdoba, Málaga, Móstoles (Madrid), Oviedo (Asturias), Sevilla y Zaragoza.

'Huesos sanos, vida sana' es el proyecto de sensibilización y prevención de la osteoporosis de estas entidades, el cual fue puesto en marcha en 2025 con el objetivo de fomentar hábitos saludables y contribuir a la mejora de la salud ósea de la población. En esta primera edición se ha alcanzado a 3.415 personas y se ha desarrollado este estudio poblacional con 1.750 participantes.

Ahora, se busca evaluar y concienciar a 1.000 personas mediante densitometrías de calcáneo y consultas nutricionales personalizadas, facilitando la detección temprana de factores de riesgo y la adopción de estrategias preventivas basadas en la evidencia científica. Para ello se ha rubricado este acuerdo en un acto institucional celebrado en Granada.

En el mismo han participado el coordinador científico del Instituto Puleva de Nutrición, Federico Lara Villoslada; las investigadoras del Instituto de Nutrición y Bromatología de la UGR, María Dolores Ruiz y María Dolores Mesa; y representantes de la Fundación Davante.

DATOS DE VALOR PARA LA INVESTIGACIÓN EN OSTEOPOROSIS

Estas tres organizaciones han explicado que, además de continuar generando datos de valor para la investigación en osteoporosis, este proyecto permitirá activar el talento de técnicos y alumnos de las áreas de Dietética e Imagen para el Diagnóstico de la Fundación Davante, que participarán activamente en la realización de pruebas y en el seguimiento nutricional.

El Instituto Puleva de Nutrición ha destacado que, desde hace más de una década, impulsa iniciativas orientadas a la promoción de hábitos de vida saludables. Este es un compromiso reconocido con el Primer Accésit en la modalidad de 'Iniciativa Empresarial' de los Premios Estrategia NAOS, otorgados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) por su labor sostenida en la prevención de enfermedades y la transferencia de conocimiento científico a la sociedad.