Empresas.- Entregados los galardones de la 8ª edición de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards

Entregados los galardones de la 8ª edición de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards - HIGIA BENCHMARKING

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consultora Higia Benchmarking ha hecho entrega de los galardones de la 8ª edición de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards, celebrada en Madrid. Se entregaron 100 premios (36 estatuillas a los primeros premios y 64 diplomas a los finalistas) a 65 hospitales de 9 comunidade autónomas.

Cataluña lideró el palmarés con 25 hospitales y 41 premios, seguida de Madrid y Andalucía, que sumaron 12 y 10 hospitales (20 y 17 premios, respectivamente). La Comunidad Valenciana obtuvo 9 hospitales reconocidos y 12 premios; Canarias, 4 hospitales y 5 premios; País Vasco, 2 hospitales y 2 premios e Illes Balears, Región de Murcia y Ceuta, 1 hospital y 1 premio cada una.

Los hospitales han sido evaluados por su calidad asistencial y eficiencia, a partir del análisis de hasta 110 procesos clínicos en 11 áreas clínicas, más del 91% de la casuística hospitalaria analizada, lo que supone más de 5.000 indicadores analizados por hospital.

Los Premios BSH galardonan a los tres mejores hospitales de cada grupo, definidos según estructura y cartera de servicios. La evaluación abarca más de 50 indicadores de calidad asistencial, eficiencia y adecuación, aplicados en hasta 110 procesos clínicos. Las áreas evaluadas, diferenciando en cada una la actividad médica de la quirúrgica, son: aparato circulatorio, respiratorio, enfermedades infecciosas, sistema nervioso, enfermedades de la sangre e inmunológicas, salud de la mujer, aparato digestivo y hepatopancreático, riñón y vías urinarias, aparato músculo-esquelético, patología de ojo, oído y bucofaríngeo y salud mental; además, los procesos del área materno-infantil.

Además hay Categorías opcionales: Costes hospitalarios, con indicadores estimados a partir del CMBD; urgencias hospitalarias, con indicadores y una base de datos específicos, unidades de cuidados intensivos (UCI), con indicadores ajustados a la complejidad clínica atendida en estos servicios, y evaluación sanitaria basada en el valor, con encuestas PREM y PROM realizadas a pacientes con uno de los procesos evaluados, hernias o EPOC.

Así se han distribuido los galardonados en la 8ª edición de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards:

-- Mejores hospitales en procesos médicos:

. Hospitales Privados Grandes: Hospital Universitari General de Catalunya

. Hospitales Privados Intermedios: HLA Hospital Mediterráneo

. Hospitales Privados Básicos: Vithas Almería

. Hospitales de Alta Tecnología: Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

. Hospitales Generales y de Referencia: Hospital Universitario Rey Juan Carlos

. Hospitales Básicos y Comarcales: Hospital de Viladecans

-- Mejores hospitales en procesos quirúrgicos:

. Hospitales Privados Grandes: Hospital Universitari Sagrat Cor

. Hospitales Privados Intermedios: Vithas Granada

. Hospitales Privados Básicos: Vithas Valencia Consuelo

. Hospitales de Alta Tecnología: Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

. Hospitales Generales y de Referencia: H. Universitari de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme

. Hospitales Básicos y Comarcales: Fundació Sanitària Mollet

-- Mejores hospitales en procesos materno infantiles:

. Hospitales Privados Grandes: Clínica Corachan, S.A.

. Hospitales Privados Intermedios: Hospital Quirónsalud Murcia

. Hospitales Privados Básicos: Vithas Almería

. Hospitales de Alta Tecnología: Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

. Hospitales Generales y de Referencia: H. Universitari d'Igualada. Consorci Sanitari de l'Anoïa

. Hospitales Básicos y Comarcales: Fundació Salut Empordà. Hospital de Figueres

-- Mejores hospitales en urgencias (categoría opcional):

. Hospitales Privados: Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón

. Hospitales de Alta Tecnología: Hospital Universitari i Politècnic La Fe

. Hospitales Generales y de Referencia: Hospital de Manacor

. Hospitales Básicos y Comarcales: Hospital de Campdevànol. Hospital Comarcal del Ripollès

-- Mejores hospitales en costes hospitalarios (categoría opcional):

. Hospitales Privados Grandes: Vithas Málaga

. Hospitales Privados Intermedios: Vithas Valencia Consuelo

. Hospitales de Alta Tecnología: Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

. Hospitales Generales y de Referencia: Hospital Universitari MútuaTerrassa

. Hospitales Básicos y Comarcales: Pius Hospital de Valls

-- Mejores hospitales en unidades de cuidados intensivos (categoría opcional):

. Hospitales Privados: Vithas Málaga

. Hospitales de Alta Tecnología: Hospital Universitario Cruces

. Hospitales Generales y de Referencia: Hospital Universitario Infanta Cristina

-- Mejores hospitales en evaluación sanitaria basada en el valor (categoría opcional Club BS3 ESBV):

. Hernias - Hospitales privados: Hospital Quirónsalud Marbella

. Hernias - Hospitales públicos de alta tecnología: Hospital Universitario Gregorio Marañón

. Hernias - Hospitales públicos: Hospital Universitario de Fuenlabrada

. EPOC - Hospitales privados: Hospital Quirónsalud Córdoba

. EPOC - Hospitales públicos de alta tecnología: Hospital Universitario de Getafe

. EPOC - Hospitales públicos: Hospital Dos de Maig. Consorci Sanitari Integral

Desde la primera edición en 2019, celebrada en Madrid con 80 hospitales, más de 200 hospitales han participado en los Premios BSH a lo largo de sus ocho ediciones. "Ocho ediciones después, los Premios BSH siguen siendo una herramienta para que los hospitales se midan con rigor y aprendan unos de otros. Más de 200 hospitales han confiado en nuestras soluciones a lo largo de estos años para obtener información de calidad que apoye la toma de decisiones clínicas, y seguimos trabajando para que esa información sea cada vez más útil", señaló Sergi Hidalgo, consultor en Benchmarking Sanitario 3.0 (BS3) y responsable de SGSI en Higia Benchmarking SL.

A su juicio, los Premios BSH son mucho más que un reconocimiento: "Son una palanca de información, una auténtica toma de constantes del estado de la gestión clínica en España. Los hospitales participantes recibirán a partir de mañana sus resultados detallados de benchmarking, que les permitirán orientar mejor sus esfuerzos en calidad, adecuación y eficiencia. Además, se consolida el Club BS3 ESBV (Evaluación Sanitaria Basada en Valor), que en su 4ª edición ha analizado los procesos de hernias y EPOC".

El evento contó con la intervención de Toni Hidalgo, fundador de los Premios BSH, y con la presencia de María Martín Díez de Baldeón, Consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja; Herman Ribera, Director de Asistencia Sanitaria del IbSalut, en representación de la Consejería de Salud de les Illes Balears; y Mercedes Navío Acosta, Gerente Asistencial de Hospitales del SERMAS, en representación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Asimismo, participaron mediante mensajes en vídeo Olga Pané, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Isabel Ayala, Consejera de Salud de la Región de Murcia, y Esther Monzón, Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. También intervino Judit Pons Cuni, directora de soporte a la gestión del Hospital de Sant Pau (Barcelona), en representación de la Red Española de Costes Hospitalarios (RECH).