.-'Emociones A Través Del Arte', Del Thyssen-Bornemisza, Quirónsalud Y La Rey Juan Carlos, Premio Lovie De Plata. - QUIRÓNSALUD

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Emociones a través del arte, realizado por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Quirónsalud y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ha obtenido el premio Lovie de Plata 2025 en la categoría de Mejor uso de la visualización de datos.

Los Lovie Awards reconocen cada año la excelencia europea de Internet en los campos de la cultura, la tecnología y los negocios, premiando a los mejores proyectos digitales en categorías como diseño web, redes sociales, aplicaciones o vídeo digital. Estos premios son la versión europea de los Webby Awards e impulsan la innovación digital en todo el continente.

'Emociones a través del arte' es el resultado de una investigación iniciada en mayo de 2024 para descubrir e identificar las emociones inconscientes que producen 125 obras de arte de la colección Thyssen-Bornemisza en las personas que las observan y explorar los beneficios que esta observación tiene para la salud.

A partir de los datos obtenidos, se desarrolló una experiencia visual interactiva única, centrada en la percepción individual de cada espectador, que permite explorar qué emociones despiertan estas obras de arte. La iniciativa no solo invita a descubrir y comprender el impacto del arte en las emociones desde una perspectiva personal, sino que también propone un proceso de autoconocimiento vinculado con la salud y el bienestar. A través de la web, cada espectador puede redescubrir las obras de la colección desde una perspectiva innovadora y su conexión con las emociones e impacto en la vida cotidiana.

Este Lovie Award reconoce la creación de esta herramienta y su eficacia para trasladar de una forma novedosa los hallazgos y datos a la web, ofreciendo una experiencia interactiva accesible para todos.