El Consejo Mundial de Optometría y Alcon publican un mapa para ayudar a expertos en el abordaje del ojo seco

Archivo - Mujer con problemas visuales. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Mundial de Optometría (WCO, por sus siglas en inglés) y Alcon han lanzado el 'Mapa de Manejo del Ojo Seco', una herramienta interactiva 'online' diseñada a partir de evidencia científica para ayudar a los optometristas de todo el mundo a evaluar, abordar y controlar con facilidad la enfermedad del ojo seco.

Según han explicado ambas entidades, el optometrista debe seleccionar entre tres categorías de causas subyacentes del ojo seco, como son las deficiencias de la película lagrimal, anomalías palpebrales y anomalías de la superficie ocular, así como sus subcausantes correspondientes. A partir de esta elección, que puede ser múltiple, se crea un menú de posibles opciones de manejo, junto con pruebas estándar y avanzadas.

Con ello, se genera un informe que recoge el protocolo de tratamiento para cada paciente. Una función de correo electrónico integrada permite enviar cada resumen para su posterior revisión o incorporación al historial clínico del paciente. Aunque la herramienta supone una ayuda, el optometrista es quien decide en última instancia el tratamiento adecuado.

"El 'Mapa de Manejo del Ojo Seco' será un recurso fundamental y valioso para clínicos y educadores de todo el mundo. Al utilizar esta herramienta en su práctica diaria, podrán crear y evaluar con mayor facilidad planes de tratamiento personalizados basados en factores específicos", ha destacado la presidenta de la WCO, Cindy Tromans.

En la misma línea, la directora de Formación y Desarrollo Profesional Global y en EEUU de Alcon, Carla Mack, ha afirmado que el objetivo es ayudar a que los profesionales de la salud visual puedan ofrecer una atención más personalizada y contribuir a reducir la carga mundial creciente de la enfermedad del ojo seco.

Esta nueva herramienta se enmarca en la iniciativa educativa sobre el ojo seco de WCO y Alcon, que lleva cinco años en marcha. Además de los enlaces al 'Mapa de Manejo del Ojo Seco y a la 'Rueda del Ojo Seco', la web del programa también incluye una serie de vídeos sobre el ojo seco impartidos por expertos y otras herramientas profesionales.