Clínica Universidad Navarra realiza la primera cirugía de cáncer de esófago en España con Da Vinci Single Port - CLÍNICA UNIVERSIDAD NAVARRA

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) ha llevado a cabo la primera cirugía de cáncer de esófago en España con el robot Da Vinci Single Port (SP), por lo que ha empleado de forma pionera esta tecnología robótica de puerto único que reduce el número de incisiones y favorece una recuperación más rápida y menos dolorosa para el paciente.

"La experiencia ha demostrado que la cirugía robótica ofrece mejores resultados en este tipo de procedimientos y consideramos que el uso del sistema SP nos permitía minimizar la invasión y reducir su impacto en la recuperación, todo manteniendo la calidad oncológica de la cirugía", ha explicado la directora del Departamento de Cirugía Torácica de este centro, la doctora María Rodríguez.

En concreto, y según el CCUN, este equipo de cirugía mínimamente invasiva permite abordar intervenciones complejas a través de una única incisión, lo que es capaz de hacer en cirugía esofágica, en la que se ejecuta acceso combinado desde el tórax y el abdomen, algo que "también condiciona la recuperación posterior de los pacientes".

El sistema de puerto único facilita un abordaje subcostal, por debajo del diafragma, "evitando el acceso entre las costillas y reduciendo así el dolor asociado", ha continuado este centro, que ha añadido que "este avance permite plantear intervenciones potencialmente menos dolorosas, con menos incisiones y una recuperación más ágil".

PROFESIONALES DE CIRUGÍA GENERAL Y CIRUGÍA TORÁCICA

En esta primera intervención, el equipo quirúrgico, que ha estado formado por profesionales de Cirugía General y Cirugía Torácica, ha realizado una esofagectomía con anastomosis intratorácica para tratar un adenocarcinoma localizado en el tramo distal del esófago, procedimiento que implica la extirpación del tumor y la reconexión del esófago con el estómago.

"En el comité multidisciplinar del Área de Cáncer Gastrointestinal del CCUN se decidió iniciar, previamente, un tratamiento con quimioterapia e inmunoterapia para reducir el tamaño del tumor y afrontar la cirugía, el tratamiento definitivo, en mejores condiciones de seguridad y pronóstico", ha señalado su especialista en Cirugía General y Digestiva, el doctor Víctor Valentí.

A juicio del centro, este sistema, que fue incorporado a su sede madrileña a finales de 2025, mejora la experiencia del paciente y favorece una recuperación más rápida, especialmente en personas con tumores operables. Además, su uso se puede extender a más especialidades a partir de la Cirugía Torácica y a más perfiles de pacientes, y ya se ha aplicado en áreas como Urología y en el tratamiento del cáncer de pulmón.

"Esta primera intervención en España, junto con las realizadas en los últimos meses, refleja la apuesta de la Clínica por la formación continua de sus profesionales y por la incorporación de tecnologías que impulsan una cirugía cada vez menos invasiva", ha concluido Rodríguez.