Cigna Healthcare presenta una herramienta para medir la edad musculoesquelética en menos de diez minutos

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cigna Healthcare ha presentado este jueves la herramienta 'Flex-Ray' para medir la edad musculoesquelética en menos de diez minutos, que a través de tres movimientos guiados puede analizar funciones "elementales" como la movilidad, la postura, el equilibrio o la estabilidad.

Este instrumento se basa en modelos de Inteligencia Artificial (IA) que, mediante algoritmos desarrollados con referencias clínicas, proporcionan un informe personalizado y una "edad de movimiento", un indicador que compara la capacidad funcional actual con estándares óptimos definidos para cada grupo de edad, lo que permite identificar si el cuerpo se mueve de acuerdo con la edad cronológica, o si existen señales tempranas de deterioro funcional.

Asimismo, ofrece un plan de ejercicios personalizado con niveles de dificultad progresiva, orientado a mejorar las funciones con menor rendimiento.

Más del 79 por ciento de las personas que han usado 'Flex-Ray' han presentado una edad de movimiento "superior" a su edad real, lo que indica cómo el sedentarismo y las largas jornadas laborales pueden afectar a la salud musculoesquelética, lo que puede dar lugar a molestias persistentes o lesiones que no se detectan hasta que se cronifican, y que dan lugar a ausencias laborales prolongadas.

La herramienta se encuentra disponible en formato web y está diseñada para utilizarse desde cualquier dispositivo con cámara, y está guiada por instrucciones visuales y auditivas que indican cómo realizar sentadilla, zancada y equilibrio sobre una pierna, lo que permite analizar diferentes capacidades corporales.

Además, no graba ni almacena imágenes del usuario, y todos los datos se procesan en tiempo real, garantizando la privacidad y la confidencialidad en todo momento. Para lograr los mayores beneficios, la compañía ha recomendado repetir el escaneo cada seis semanas, fomentando así un seguimiento proactivo y el compromiso con una mejora funcional sostenida.

"'Flex-ray' ofrece una oportunidad única para detectar desequilibrios y limitaciones antes de que se traduzcan en patologías más graves, permitiendo así intervenciones tempranas y personalizadas", ha afirmado la especialista en Medicina Interna y E-Health Medical Manager de CignaHealthcare España, la doctora Daniela Silva, durante la presentación de la herramienta en el marco del HR Innovation Summit 2025.

Asimismo, ha subrayado que esta tecnología facilita el acceso a evaluaciones clínicas que hasta ahora solo estaban al alcance de entornos especializados, lo que abre "un camino hacia una medicina preventiva más accesible y efectiva".