Empresas.-Boehringer Ingelheim anuncia resultados positivos de zongertinib en cáncer de pulmón de célula no pequeña HER2

Archivo - Imagen de archivo de las instalaciones de Boehringer Ingelheim. - BOEHRINGER INGELHEIM - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía Boehringer Ingelheim ha anunciado la publicación en 'The New England Journal of Medicine' (NEJM) de los resultados positivos del ensayo de fase 1b 'Beamion LUNG-1', que evalúa zongertinib en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña (CPCNP) avanzado con mutaciones activadoras de HER2 (ERBB2) y que no habían recibido tratamiento previo.

Así, la tasa de respuesta objetiva confirmada fue del 76 por ciento, con un 11 por ciento de los pacientes que alcanzaron una respuesta completa y un 65 por ciento que alcanzaron una respuesta parcial.

La mediana de duración de la respuesta fue de 15,2 meses, y la mediana de la supervivencia libre de progresión fue de 14,4 meses. Además, los eventos adversos relacionados con dicha molécula fueron predominantemente de grado bajo. Los eventos adversos dieron lugar a reducciones de la dosis en 12 pacientes (16%) y a la discontinuación del tratamiento en investigación en 7 pacientes (9%).

En España han participado en el ensayo diversos hospitales, entre ellos el Hospital Universitario 12 de Octubre y el Hospital Universitario de Bellvitge - ICO Hospitalet.

Además, el artículo publicado en el 'NEJM' presentó los resultados de 30 pacientes con CPCNP avanzado con mutación en HER2 y metástasis cerebrales activas, de los cuales el 47 por ciento experimentó una respuesta objetiva intracraneal confirmada según los criterios de evaluación de la respuesta en metástasis cerebrales en neurooncología.

"Si bien son datos preliminares, en espera de los resultados en fase III, creemos que en los próximos años este podría ser una nueva opción de tratamiento en primera línea para este tipo de cáncer", ha afirmado el oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre y responsable del Grupo Microambiente tumoral e inmunoterapia del Instituto de Investigación i+12, Jon Zugazagoitia.

Por su parte, Ernest Nadal, oncólogo médico especializado en cáncer de pulmón e investigador del ICO Hospitalet/IDIBELL, añade: "Este subgrupo de pacientes con una mutación de HER2 se podrá beneficiar de un nuevo tratamiento dirigido, altamente selectivo, oral, con una elevada eficacia y con un perfil de seguridad muy favorable, lo que supone un avance muy relevante y un ejemplo claro de medicina personalizada, que es hacia dónde se dirige el futuro de la oncología".

Por último, la compañía ha recordado que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha concedido recientemente una autorización acelerada a este medicamento para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón de célula no pequeña irresecable que presenten mutaciones activadoras de HER2. Esta aprobación acelerada se produce tras la designación de terapia innovadora (Breakthrough Therapy Designation) y se suma a la aprobación acelerada concedida en agosto de 2025 para su uso en pacientes previamente tratados.

La solicitud regulatoria en Europa se respaldará en los resultados del ensayo fase III 'Beamion Lung-2' (NCT06151574), que evalúa la molécula en primera línea frente al estándar de tratamiento en pacientes con CPCNP no escamoso con mutación HER2, localmente avanzado irresecable o metastásico.