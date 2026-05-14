Empresas.- Atrys incorpora un PET Digital avanzado para detectar lesiones de menor tamaño en Barcelona

Archivo - El 'countru manager' de Atrys España, Íñigo Valcaneras - ATRYS HEALTH - Archivo

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Atrys ha incorporado en su centro Atrys SIMM Irla de Barcelona el sistema PET-TC digital uMI PanVivo de United Imaging Healthcare, que permite detectar lesiones de menor tamaño, con mayor calidad de imagen, y reducir hasta un 50% el tiempo de exploración y la dosis de radiación, informa en un comunicado este jueves.

El sistema tiene un campo de detección PET ampliado de 30 centímetros --casi el doble que el de los equipos convencionales-- e incorpora cristales de alta precisión, "lo que permite obtener imágenes de muy alta resolución".

Ha explicado que estas ventajas son especialmente relevantes en casos que requieren estudios de control o seguimiento periódico.

La directora de Medicina Nuclear de la empresa, Isabel Roca, ha explicado que contar con este equipo permite "ofrecer diagnósticos de mayor precisión, con menos exposición y en menos tiempo".

El 'country manager' de Atrys España, Íñigo Valcaneras, ha destacado que también permite "incrementar la capacidad asistencial y reducir los tiempos de espera".