AstraZeneca impulsa 'Prevención en Red', con la inmunización como clave de equidad y sostenibilidad del SNS - ASTRAZENECA

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica AstraZeneca ha impulsado la iniciativa 'Prevención en Red', con la que tiene el principal objetivo de situar la inmunización como eje clave de la equidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Esta acción, que ha sido presentada en un encuentro celebrado en Madrid, en la Residencia del Embajador del Reino Unido en España, y en la que ha participado, entre otros, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, busca ser un espacio de referencia técnica y estratégica para promocionar el debate y la generación de propuestas que refuercen la equidad vacunal y sitúen la prevención como una prioridad sanitaria y social.

"La prevención y la protección de la salud poblacional ocupan un lugar central: son pilares de una sociedad próspera y saludable y, por eso, iniciativas como 'Prevención en Red' son fundamentales para afrontar retos comunes en la salud pública y avanzar juntos en la mejora de las políticas de inmunización", ha declarado la directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, Marta Moreno.

Además, este evento ha sido también la puesta de largo del documento 'El valor estratégico de la inmunización en salud pública: una apuesta por la prevención, la equidad y la sostenibilidad del sistema de salud', que ha sido elaborado con la participación de un panel multidisciplinar de expertos y actores clave del sector sanitario.

Documentos como este "son fundamentales para identificar los desafíos pendientes, analizar las oportunidades de mejora y avanzar de forma conjunta en el fortalecimiento de nuestras políticas de inmunización", ha expresado Padilla, quien ha destacado el "firme compromiso" del Ministerio de Sanidad "con la prevención y con la protección de la salud poblacional, promoviendo el conocimiento, la equidad en el acceso y un enfoque preventivo que refuerce la salud pública y contribuya a la sostenibilidad".

Este informe subraya el papel de la inmunización como una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades infecciosas y proteger la salud. Así, recoge que es una palanca estratégica de sostenibilidad, equidad y calidad de vida, contribuyendo a reducir la carga asistencial, optimizar recursos y mejorar la resiliencia del sistema sanitario.

INVERSIÓN PRIORITARIA PARA LA SALUD PÚBLICA

Otro aspecto destacado por este texto es que, en España, el coste medio de vacunar a una persona a lo largo de su vida ha aumentado un 124,8 por ciento entre 2019 y 2023. Sin embargo, cada euro invertido en vacunación puede generar hasta 19 en beneficios sanitarios y económicos, reforzando su papel como inversión prioritaria para la salud pública y el bienestar colectivo.

La equidad en inmunización sigue siendo un reto estructural, ya que, en España, existen hasta 19 calendarios de vacunación distintos en función del territorio, lo que se traduce en diferencias en el acceso, en los tiempos de adopción y en las coberturas de determinadas vacunas.

En este contexto, y también extraído del referido informe, patologías prevenibles como la gripe, que afecta cada año a entre el 10 y el 20 por ciento de la población mundial, se convierten en un ejemplo claro del impacto que pueden tener las estrategias colectivas de inmunización.

"La vacunación es esencial para lograr la equidad en salud", ha manifestado, por su parte, el director de UCL Instituto de Equidad en Salud, Sir Michael Marmot, que ha agregado que, "al proteger a quienes enfrentan las mayores desventajas sanitarias, las vacunas ayudan a reducir las brechas evitables en salud y a fortalecer las bases de una sociedad más justa".

Por último, el embajador británico en España, Sir Alex Ellis, ha indicado que "el Reino Unido y España comparten un claro compromiso hacia unos sistemas de salud más justos y sólidos". "Tenemos una oportunidad real de avanzar juntos en materia de equidad", ha finalizado.