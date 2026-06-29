ASISA ofrece apoyo psicoemocional gratuito a afectados por el terremoto en Venezuela

Apoyo psicoemocional ofrecido por ASISA. - ASISA

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

ASISA ha impulsado un servicio extraordinario y gratuito de apoyo psicoemocional dirigido a las personas afectadas por el terremoto registrado en Venezuela, con el objetivo de ayudar a aliviar las consecuencias psicológicas que este tipo de catástrofes provocan tanto en quienes las sufren directamente como en sus familiares.

Según ha detallado la aseguradora, el servicio, atendido por especialistas en salud mental, ofrece orientación, apoyo emocional y acompañamiento a las personas que necesiten ayuda para afrontar situaciones de ansiedad, estrés, incertidumbre, duelo o cualquier otra reacción emocional como consecuencia de la emergencia.

La atención, que permanecerá operativa durante las próximas semanas, se presta con el soporte de MeetingDoctors y está accesible en la web de ASISA ('www.asisa.es').

Por su parte, Fundación ASISA ha enviado ayuda sanitaria de emergencia a Venezuela a través de Bomberos Sin Fronteras, que ha desplazado un equipo de intervención al país para colaborar en las labores de asistencia a la población afectada por el terremoto.

Como apoyo a esta misión, la fundación ha preparado dos maletines individuales para los equipos de emergencias con medicación esencial para la atención inmediata de los heridos, incluyendo analgésicos, antibióticos, corticoides, sueros y fármacos destinados al tratamiento del dolor intenso y otras situaciones críticas.

Además, Fundación ASISA ha suministrado una dotación adicional de antibióticos en formatos clínicos para reforzar la capacidad asistencial del operativo desplegado sobre el terreno. Entre el material enviado se incluyen medicamentos de uso habitual en el tratamiento de infecciones asociadas a traumatismos y otras complicaciones frecuentes tras una catástrofe de estas características.