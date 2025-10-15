ASISA lanza una campaña para ver la longevidad como una oportunidad "para vivir más" con autonomía y bienestar - ASISA

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora ASISA ha lanzado este miércoles una campaña para considerar a la longevidad como una oportunidad "para vivir más tiempo" con plena autonomía y bienestar, ante las estimaciones del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington (Estados Unidos) que colocan a España como el país con mayor esperanza de vida del mundo para 2040.

"La sociedad actual aún no se ha adaptado a la nueva realidad de la longevidad y seguimos pensando en el corto plazo. Es fundamental que abramos este debate y que la gente joven conozca las herramientas que tiene a su alcance para construir un mañana más saludable", ha afirmado el director de Marca, Publicidad y Patrocinio de ASISA, Carlos Eiroa.

La campaña 'Bienvejecer', desarrollada junto a Sra. Rushmore como agencia creativa y bajo el lema 'Cuidarse hoy para vivir mejor mañana', busca preparar a las nuevas generaciones para una vida "más larga y plena" y posicionar a ASISA como el "especialista perfecto".

Además, se ha grabado un vídeo en el que una joven acude a renovar su DNI pero que, en lugar de ello, acaba declarando su intención "renovar la sociedad", desafiando de forma simbólica a la idea de que la vida termina a los 70 años, a la que el carnet de identidad deja de requerir renovación y se convierte en permanente.

ASISA también está desarrollando el Plan Esperanza de Vida Plena, una herramienta que estará disponible próximamente, y que pondrá la ciencia y la tecnología al servicio de las personas para cuidar cuerpo y mente de forma integral.

Este plan de medicina preventiva busca impulsar el autocuidado en nutrición, ejercicio físico, sueño y salud mental. Asimismo, se ha creado la página web 'bienvejecer.es' para proporcionar toda la información sobre el proyecto.