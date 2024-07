ASISA incluye un nuevo servicio de atención social en su Chat Médico

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

ASISA ha incluido en su Chat Médico acceso a un trabajador social que podrá orientar, realizar un análisis de la situación socio-familiar y ofrecer recomendaciones y opciones para ayudar a mantener el bienestar de los asegurados de la compañía ante situaciones sobrevenidas, como un diagnóstico, una situación de incapacidad o dependencia, tanto temporal como permanente, o cualquier gestión vinculada a una hospitalización o convalecencia.

Los asegurados podrán acceder a este profesional directamente a través de la app, sin cita previa y con un tiempo de respuesta de menos de dos minutos.

Con este nuevo servicio, ASISA incluye atención social para sus asegurados de salud en su plataforma de telemedicina, Asisa LIVE. Inicialmente, el servicio estará disponible para los asegurados particulares y, progresivamente, se extenderá a más grupos de clientes.

A través del trabajador social del Chat Médico, los asegurados de ASISA podrán obtener información, orientación y apoyo en trámites sociales tanto para ellos como para sus familiares, como la solicitud de valoración de dependencia, revisión del grado de dependencia o la solicitud de prestaciones ligadas a la dependencia o solicitudes de ayudas de urgencia. Igualmente, recibirán información y orientación sobre servicios de proximidad más adecuados en función de sus necesidades, teleasistencia y programas de acompañamiento sociosanitario y convalecencia, o ayuda doméstica.

El servicio de atención social de ASISA incluye también asesoría sobre accesibilidad en el domicilio; información sobre servicios y recursos de envejecimiento activo; orientación sobre recursos sociosanitarios públicos y privados disponibles cerca de su vivienda; orientación y atención integral ante cambios vitales de impacto en la persona o en su familia, como por ejemplo un diagnóstico no esperado (demencia, proceso oncológico, enfermedad mental, párkinson, ELA, etc.); o apoyo y orientación ante situaciones difíciles que se puedan producir en el ámbito familiar (elección de residencias, centros de atención diurna, respiro familiar, centros de atención especializados, patologías o enfermedades crónicas, etc.).

Tras recibir esta información y orientación inicial a través de un informe elaborado por el trabajador social, ASISA pondrá a disposición de los asegurados que lo requieran el acceso a servicios adicionales que podrán contratar en condiciones especiales. Estos servicios incluyen aspectos como la búsqueda de cuidador, soluciones de teleasistencia y monitorización del hogar, envío de medicamentos a domicilio o acceso a tratamientos y terapias específicos.