La aplicación 'MiQuirónsalud' supera los nueve millones de usuarios registrados

Archivo - Aplicación 'MiQuirónsalud'. - QUIRÓNSALUD - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portal digital para pacientes del Grupo Quirónsalud, 'MiQuirónsalud', ha superado los nueve millones de usuarios registrados, que pueden acceder desde este espacio a informes y recetas, gestión de citas, resultados de pruebas e indicaciones previas a una cirugía, además de poder mantener conversaciones con su médico cuando este lo considere necesario.

Según ha detallado Quirónsalud, más del 80 por ciento de los usuarios registrados son activos en el portal, que acumula una media diaria de más de 550.000 accesos, cerca de 280.000 citas gestionadas y más de 200.000 informes clínicos consultados cada día. La aplicación contabiliza más de 3.700 nuevos registros diarios, 25.000 procesos de autoadmisión antes de acudir a consulta, 50.000 notificaciones enviadas y 16.000 prescripciones.

"El paciente ha dejado atrás un rol pasivo para convertirse en actor protagonista que demanda un acceso constante a su información", ha destacado la directora corporativa de Calidad y Experiencia del Paciente de Quirónsalud, Nuria Díaz Avendaño, quien ha apuntado que, en este proceso, las herramientas digitales deben entenderse como un vehículo que permite romper barreras físicas y temporales para dar respuesta a las necesidades de las personas.

La plataforma, disponible para dispositivos móviles y en versión web, ha sido actualizada en el último año, con el objetivo de seguir mejorando la experiencia del usuario. Entre las principales novedades destaca la optimización de los flujos de citación y registro, que ahora incluyen opciones avanzadas para programar citas, filtros de búsqueda por secciones, alertas automáticas sobre coberturas de aseguradoras, entre otras.

Asimismo, la plataforma ha avanzado en accesibilidad de la información, permitiendo a los pacientes autorizar la integración de su documentación clínica generada tanto en centros públicos como privados, lo que ofrece al especialista una visión completa y coordinada de su salud.

A su vez, se han reforzado las herramientas de acompañamiento digital mediante la actualización de los sistemas de asistencia virtual y comunicación no presencial. En este ámbito, cobran especial relevancia las mejoras en los entornos conversacionales orientados a pacientes oncológicos domiciliarios y en los canales de contacto directo con los equipos sanitarios.

Estas mejoras se apoyan en una renovación tecnológica en materia de diseño, accesibilidad y seguridad de los procesos, garantizando así que la aplicación ofrezca un rendimiento rápido y estable ante el creciente volumen de actividad.