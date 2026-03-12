Empresas.- Amgen lleva 'Caperucita. Una aventura del corazón', que enseña a cuidar el corazón, a seis hospitales más

Archivo - Amgen lleva 'Caperucita. Una aventura del corazón', que enseña a cuidar el corazón, a seis hospitales más - AMGEN - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tras su paso por nueve hospitales de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Zamora y Salamanca, el libro interactivo de gran formato (80x60 cm) 'Caperucita. Una aventura del corazón', impulsado por la biotecnológica Amgen, estará disponible ahora en seis hospitales más con motivo del Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, que se conmemora este sábado, 14 de marzo.

El libro, con ilustraciones de Grillante y textos de Alberto Haj-Salej, se exhibirá durante las próximas tres semanas en el Hospital Universitario Infanta Cristina (Madrid), el Hospital General Universitario de Toledo, el Hospital Universitario de Canarias (Tenerife), el Hospital Universitario Virgen de Valme (Sevilla), el Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta y el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Este libro interactivo ofrece una narrativa lúdica y visual para adultos y permite al lector convertirse en protagonista de la historia. Siguiendo el formato de los libros Elige tu propia aventura, cada persona toma decisiones en nombre de una Caperucita moderna a lo largo del relato. Según las elecciones -más saludables o menos-, la protagonista alcanzará uno de los cuatro finales posibles, reflejando cómo los hábitos de vida influyen directamente en la salud del corazón. Así, el cuento se convierte en una metáfora de cómo el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sedentarismo o el estrés pueden tener consecuencias graves.

El doctor Juan Manuel Casanova, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, afirma que, "la prevención cardiovascular es nuestra mayor herramienta de salud pública. Dado que la mayoría de los eventos cardiovasculares son evitables, es importante que prioricemos la educación incidiendo en la importancia del control de los factores de riesgo como la vía más eficaz para salvar vidas y garantizar un futuro saludable".

La evidencia científica demuestra que hasta el 80% de los eventos cardiovasculares se puede prevenir actuando sobre factores de riesgo modificables, como los metabólicos (presión arterial, colesterol, glucosa o índice de masa corporal elevados), los relacionados con hábitos de vida (alimentación poco saludable, inactividad física, consumo de tabaco o alcohol) y los ambientales (contaminación, exposición a plomo o temperaturas extremas).

"Nuestra ambición es reducir a la mitad los eventos cardiovasculares en España para 2030. Para conseguirlo, además de innovar en tratamientos más eficaces y seguros, necesitamos trabajar de manera conjunta: farmacéuticas, profesionales sanitarios, instituciones y ciudadanos, que deben saber que protegerse de los infartos e ictus está en sus manos", afirma Miquel Balcells, Director Médico de Amgen España.