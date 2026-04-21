Archivo - Adelas incorpora tecnología de BiteRight en sus tratamientos de implantología dental - ATREVIA - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las clínicas dentales de la compañía aseguradora Adeslas han ampliado su gama de prestaciones de implantología digital con la tecnología de alta precisión de la compañía odontológica BiteRight, ya que han incorporado un producto nuevo para este tratamientos basado en la combinación de planificación digital y cirugía guiada de alta precisión.

De esta manera, y en virtud de un acuerdo de colaboración firmado entre ambas entidades, se aporta a los odontólogos de la primera de ellas nuevas herramientas para planificar, simular y ejecutar cada caso con mayor precisión y de forma menos invasiva. En concreto, con esta nueva solución, será posible diseñar y planificar tratamientos de cirugía implantológica totalmente guiados.

El objetivo de esta innovación es mejorar la predictibilidad, reducir la variabilidad en los procedimientos y optimizar la toma de decisiones clínicas. Además, y en combinación con la experiencia de los profesionales, se busca disminuir el tiempo en gabinete, lo que incrementa la eficiencia operativa y la capacidad de atención en las clínicas dentales.

Esta tecnología "nos permite elevar la excelencia clínica, aumentar la eficiencia operatoria de la red y consolidar nuestro liderazgo en calidad y confianza", ha declarado el director de Adeslas Dental, Javier González-Hontoria, quien ha añadido que, de este modo, se incorporan "nuevas capacidades para seguir ofreciendo las mejores prestaciones en salud bucodental, con soluciones avanzadas y accesibles para todos".

Gracias a la evolución tecnológica, se obtiene una experiencia mejorada para los pacientes, con intervenciones quirúrgicas más cómodas y con reducción del número de visitas necesarias a clínica. Junto a ello, en determinados casos clínicos, las nuevas soluciones abren la posibilidad de realizar la carga instantánea de la prótesis provisional, lo que acorta significativamente los tiempos de tratamiento y mejora los resultados estéticos.