La EMA advierte del riesgo de graves reacciones adversas por la administración errónea del ácido tranexámico inyectable

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Asesor sobre Prácticas de Salud (PRAC, por sus siglas en inglés), dependiente de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha advertido a los profesionales sanitarios (CDPS) que extremen las precauciones al manipular y administrar ácido tranexámico inyectable, asegurándose de que solo se administre por vía intravenosa, ya que de otro modo causa graves reacciones adversas.

No debe administrarse por vía intratecal (en el espacio lleno de líquido entre las meninges), epidural (en el espacio entre la pared del canal espinal y la meninge), intraventricular (en una cavidad llena de líquido en el cerebro) ni intracerebral (en el cerebro). El uso intratecal provocó efectos secundarios graves, como dolor intenso en la espalda, los glúteos y las piernas, convulsiones y arritmias cardíacas (latidos cardíacos anormales o irregulares), y en algunos casos la muerte.

El ácido tranexámico, que bloquea la descomposición de los coágulos sanguíneos, se utiliza en adultos y niños a partir de 1 año de edad para prevenir y tratar hemorragias. El PRAC revisó casos de errores de medicación, incluidos informes de toda la UE, en los que se administró erróneamente ácido tranexámico inyectable por vía intratecal o epidural debido a confusiones con otros medicamentos, principalmente anestésicos locales.

Los profesionales sanitarios deben tomar medidas para evitar posibles confusiones entre el ácido tranexámico inyectable y otros medicamentos inyectables, especialmente los administrados por vía intratecal, que puedan utilizarse durante el mismo procedimiento, como los anestésicos locales.

Para reducir el riesgo de errores de medicación, las jeringas que contienen ácido tranexámico deben estar claramente etiquetadas para uso intravenoso únicamente. Asimismo, se recomienda almacenar el ácido tranexámico inyectable separado de los anestésicos locales.

La información del producto de los medicamentos inyectables de ácido tranexámico, incluido el embalaje exterior, se actualizará para reforzar las advertencias de que estos medicamentos solo deben administrarse por vía intravenosa.