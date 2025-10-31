La EMA aconseja a los profesionales sanitarios que administren ácido tranexámico inyectable solo por vía intravenosa

Archivo - Imagen de recurso de un paciente con medicación por vía intravenosa. - ZEYNEPKAYA/ISCTOCK - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha recordado a los profesionales sanitarios, a través de un documento, que deben extremar las precauciones al manipular y administrar ácido tranexámico inyectable, asegurándose de que solo se administre por vía intravenosa.

En el comunicado, advierte de que el ácido tranexámico no debe administrarse por vía intratecal (en el espacio lleno de líquido entre las meninges), epidural (en el espacio entre la pared del canal espinal y la meninge), intraventricular (en una cavidad llena de líquido en el cerebro) ni intracerebral (en el cerebro).

El ácido tranexámico, que bloquea la disolución de los coágulos sanguíneos, se utiliza en adultos y niños a partir de 1 año de edad para prevenir y tratar hemorragias.

El PRAC revisó casos de errores de medicación, incluidos informes de toda la UE, en los que se administró ácido tranexámico inyectable por error, ya sea por vía intratecal o epidural, debido a confusiones con otros medicamentos, principalmente anestésicos locales. El uso intratecal provocó efectos secundarios graves, como dolor intenso en la espalda, los glúteos y las piernas, convulsiones y arritmias cardíacas (latidos cardíacos anormales o irregulares), y en algunos casos, la muerte.

Por ello, el PRAC indica que los profesionales sanitarios deben tomar medidas para prevenir posibles confusiones entre el ácido tranexámico inyectable y otros medicamentos inyectables, especialmente los administrados por vía intratecal, que puedan utilizarse durante el mismo procedimiento, como los anestésicos locales.

"Para reducir el riesgo de errores de medicación, las jeringas que contienen ácido tranexámico deben estar claramente etiquetadas para uso intravenoso únicamente. También se recomienda almacenar el ácido tranexámico inyectable separado de los anestésicos locales", aconseja.

Asimismo, la información del producto de los medicamentos inyectables de ácido tranexámico, incluido el embalaje exterior, se actualizará para reforzar las advertencias de que estos medicamentos solo deben administrarse por vía intravenosa.

El documento informativo para profesionales sanitarios (DHPC) del ácido tranexámico inyectable se remitirá al Grupo de Coordinación para el Reconocimiento Mutuo y los Procedimientos Descentralizados en Humanos (CMDh). Una vez adoptado, el titular de la autorización de comercialización lo difundirá entre los profesionales sanitarios, de acuerdo con un plan de comunicación acordado, y lo publicará en la página de comunicaciones directas a profesionales sanitarios y en los registros nacionales de los Estados miembros de la UE.