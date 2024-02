Archivo - Cirujanos operando en quirófano. - WAVEBREAK MEDIA LTD - Archivo

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo internacional dirigido conjuntamente por la Universidad McMaster (Canadá) y la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland (Estados Unidos) concluye que la elección del desinfectante de la piel por parte de los cirujanos afecta el riesgo de infección.

Estos hallazgos, que se publican en 'The New England Journal of Medicine', están a punto de hacer que muchos hospitales consideren un cambio de política para el uso de yodo povacrylex en alcohol para cirugías de fracturas.

En concreto, los investigadores del ensayo PREPARE, que inscribió a casi 8.500 participantes en 25 hospitales de Canadá y Estados Unidos, descubrieron que el uso de yodo povacrylex en alcohol para desinfectar la piel de un paciente podría prevenir la infección del sitio quirúrgico en miles de pacientes sometidos a cirugía por una fractura cerrada cada año.

El ensayo incluyó a 6.785 pacientes sometidos a cirugía para tratar una fractura cerrada de una extremidad inferior o pélvica y a 1.700 pacientes sometidos a cirugía para tratar una fractura abierta. Las fracturas cerradas ocurren cuando el hueso se rompe, pero la piel está intacta. Las fracturas abiertas tienen un riesgo excepcionalmente alto de infección debido a que la herida abierta y el hueso están expuestos a bacterias ambientales durante horas antes de la cirugía.

Así, los investigadores compararon los dos productos antisépticos más utilizados en Estados Unidos y Canadá. Los pacientes con fracturas cerradas asignados al azar para recibir povacrylex yodo al 0,7 por ciento en alcohol isopropílico al 74 por ciento para la antisepsia de la piel experimentaron menos infecciones postoperatorias del sitio quirúrgico que aquellos asignados al azar para recibir gluconato de clorhexidina al 2 por ciento en alcohol isopropílico al 70 por ciento. En pacientes con fracturas abiertas, el riesgo de infección fue similar entre las dos soluciones antisépticas diferentes para la preparación de la piel.

Aunque algunas directrices favorecen la antisepsia con gluconato de clorhexidina frente a un yodóforo, todas las recomendaciones han reconocido una falta de consenso con respecto al agente más eficaz. Estos resultados sugieren que el uso de yodo povacrylex en alcohol como antisepsia cutánea preoperatoria podría prevenir la infección del sitio quirúrgico en miles de pacientes con fracturas cerradas cada año.