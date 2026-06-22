El 'efecto dominó' que sabotea las reformas sanitarias

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación internacional liderado por la Universidad de Birmingham, la Universidad de Nottingham Trent (ambas en Reino Unido) y la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica) publica en 'BMJ Global Health' nuevos hallazgos que revelan cómo los cambios bienintencionados en una parte del sistema sanitario pueden conducir a peores resultados para los pacientes con lesiones.

En uno de los primeros estudios que ha abarcado la complejidad total de un sistema de salud que brinda atención a personas lesionadas, los investigadores trazaron un mapa de cómo los pacientes transitan por el proceso de atención, desde la búsqueda y el acceso a la ayuda, hasta la recepción del tratamiento y la permanencia en atención para su recuperación.

De esta forma, encontraron casi 1.000 factores interconectados que influyen en la supervivencia de los pacientes tras una lesión en países de ingresos bajos y medianos (PIBM), que representan alrededor del 85% de las muertes relacionadas con lesiones en todo el mundo. Sin embargo, los sistemas de salud son muy complejos e interconectados; mejorar una parte puede, involuntariamente, generar presión en otras áreas.

Los investigadores descubrieron que, entre varias intervenciones posibles, fortalecer la confianza en el sistema de salud tenía el mayor impacto en los resultados clínicos. Cuando la confianza es alta, más personas buscan atención médica y los resultados pueden mejorar; pero si acuden demasiadas personas y los servicios no dan abasto, la calidad disminuye y la confianza puede volver a caer.

LA TRAMPA DE LA CONFIANZA: CUANDO EL ÉXITO COLAPSA EL SERVICIO

La autora principal, Justine Davies, catedrática de Investigación en Salud Global de la Universidad de Birmingham, puntualiza: "Nuestro trabajo demuestra claramente que la mejora de la atención sanitaria conlleva una mayor demanda del sistema de salud, pero esto debe ir acompañado de una mayor capacidad y servicios de mayor calidad para evitar su saturación.

El aumento de la demanda puede provocar rápidamente retrasos, una menor calidad de la atención y una pérdida de confianza, socavando en última instancia las mejoras que se pretendían lograr con estos cambios".

El estudio analiza las interacciones que abarcan múltiples vías de atención y sus interacciones, incluyendo: factores del paciente y de la comunidad, como creencias, capacidad de pago y confianza; factores del servicio de salud, incluyendo la calidad de la atención, el personal y la financiación; y el contexto social más amplio, como la pobreza, la infraestructura y las políticas.

La autora principal, Antuela Tako, profesora de Investigación Operativa en la Escuela de Negocios de Nottingham, agrega: "La confianza del paciente, la percepción de la calidad de la atención y la disposición de las personas a buscar tratamiento fueron algunos de los factores más influyentes en los resultados de salud. Sin embargo, abordar estos factores de forma aislada no es suficiente. Por ejemplo, aumentar la confianza puede animar a más personas a buscar atención médica antes, mejorando la recuperación y reduciendo la mortalidad y la discapacidad".

La investigación aboga por un cambio fundamental en la forma en que se entienden y fortalecen los sistemas de salud a través de enfoques multisectoriales, que vinculen las políticas de salud con inversiones en la capacidad de la fuerza laboral, el transporte, la educación, las comunidades y el desarrollo económico.

Kathryn Chu, catedrática de Cirugía Global en la Universidad de Stellenbosch, concluye que "los enfoques convencionales son insuficientes para lograr una mejora sostenida". "Las cosas solo pueden mejorar verdaderamente mediante un enfoque integral que considere factores sociales y económicos más amplios y que sitúe la confianza del paciente, el diseño del sistema y la equidad en el centro de la reforma", concluye.