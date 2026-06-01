La ecografía vascular enfrenta una falta de profesionales formados para garantizar su implantación generalizada

Eugenio De Miguel Mendieta y Juan Molina Collada, coordinadores del I Curso de Ecografía Vascular de la SER. - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El reumatólogo Eugenio de Miguel, especialista del Hospital Universitario La Paz, ha advertido de que la ecografía vascular aún enfrenta retos de accesibilidad para garantizar su implantación generalizada en todos los centros, como resultado de la falta de especialistas formados, la necesidad de equipos de alta calidad y las limitaciones de tiempo y recursos.

"Difundir y entrenar en el conocimiento de estas técnicas es el reto más inmediato para poder ofrecer la mejor atención posible a toda la población", ha señalado el especialista, uno de los coordinadores del I Curso de Ecografía Vascular organizado por la Sociedad Española de Reumatología (SER), con la colaboración de AbbVie.

Precisamente, este curso ha abordado las aplicaciones actuales de esta técnica, cuyo uso "no ha dejado de crecer, integrándose en el diagnóstico y en la monitorización de diversas enfermedades vasculares", según ha resaltado el reumatólogo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón Juan Molina Collada.

"La ecografía vascular es hoy el diagnóstico de elección para las vasculitis de vaso grande en todas las unidades que disponen de esta técnica", ha destacado para subrayar que "su carácter inocuo, su bajo coste y la posibilidad de repetirla tantas veces como sea necesario la convierten en una herramienta imprescindible frente a otras técnicas de imagen".

Sus aplicaciones van en aumento y, en la actualidad, puede utilizarse desde el diagnóstico de la arteritis de células gigantes, hasta la monitorización de la actividad y el daño de la enfermedad, así como la estratificación del riesgo de recidivas.

En concreto, tiene un papel esencial en patologías como la arteritis de células gigantes, la enfermedad de Takayasu, la enfermedad de Behçet o la polimialgia reumática. Además, ha demostrado gran utilidad en la valoración del riesgo cardiovascular en pacientes con artritis inflamatoria y en el diagnóstico de trombosis venosa profunda y superficial.

IA Y FUTURO DE LA ECOGRAFÍA VASCULAR

La incorporación de inteligencia artificial y nuevas plataformas digitales marcará también el futuro de este ámbito. Los expertos consideran que estas herramientas contribuirán a aumentar la precisión diagnóstica y facilitarán la interpretación de hallazgos, especialmente entre profesionales con menor experiencia.

No obstante, Molina Collada ha advertido de que "la ecografía es una técnica muy operador dependiente, por lo que el papel del reumatólogo continuará siendo esencial".

Ambos especialistas han coincidido en que el futuro pasa por seguir avanzando tanto en el diagnóstico precoz como en la monitorización de la actividad inflamatoria y del daño vascular, permitiendo una medicina más personalizada y una mejor toma de decisiones terapéuticas.