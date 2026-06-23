La ecografía clínica multiórgano mejora la orientación del diagnóstico y toma de decisiones en pacientes complejos

Archivo - Paciente en una cama de hospital. - GORODENKOFF/ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El especialista del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Fundación Alcorcón Gonzalo García Casasola ha destacado que la ecografía clínica multiórgano facilita una "orientación diagnóstica más precisa y una toma de decisiones más eficiente" en la atención a enfermos complejos, pluripatológicos o con cuadros clínicos poco específicos.

La ecografía clínica multiórgano, que permite explorar de forma simultánea pulmón, corazón, abdomen y sistema vascular, ha centrado la ponencia que el doctor Casasola ha realizado en el marco de la XVIII Reunión de Ecografía Clínica, VII Reunión de Urgencias en Medicina Interna y IV Jornada de Ecografía para Residentes, organizada por los grupos de trabajo de Urgencias y de Ecografía Clínica (GTEco) de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

En su intervención, Gonzalo García Casasola ha destacado que el uso de la ecografía clínica multiórgano permite orientar mejor el diagnóstico en uno de cada cuatro pacientes, además de motivar cambios en el diagnóstico en cerca de uno de cada cinco pacientes, en línea con los datos de un estudio español publicado en 2022 en 'Journal of Clinical Medicine'.

Esta investigación, de la que Casasola es autor, junto a otros profesionales, analizó el impacto del uso de la ecografía clínica multiórgano pulmonar, cardíaca y abdominal durante las primeras 24 horas de ingreso en 310 pacientes hospitalizados en un servicio de Medicina Interna.

CONSOLIDACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Durante la reunión, se ha puesto de manifiesto que la ecografía clínica ya se está consolidando como una herramienta fundamental tanto en los servicios de Urgencias como en los de Medicina Interna, donde cada vez tiene una mayor implantación como complemento del examen físico y supone un importante apoyo para el clínico en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas.

En Urgencias, entre las múltiples aplicaciones de la ecografía clínica multiórgano, desde la SEMI han destacado tres de "especial relevancia", como son el diagnóstico del paciente con disnea, el manejo de la hipotensión-shock y la estimación del grado de congestión.

Los internistas han detallado que el desarrollo de la ecografía clínica multiórgano ha permitido ampliar su uso fuera del entorno hospitalario, gracias a equipos portátiles que facilitan la atención domiciliaria y la valoración de pacientes en distintos escenarios asistenciales.

Además, han resaltado que la formación en ecografía clínica se encuentra "plenamente integrada" en los programas docentes de residentes y constituye una competencia "cada vez más extendida" entre diferentes profesionales sanitarios.

Para finalizar, la sociedad médica ha enfatizado que esta técnica no sustituye a otras pruebas de imagen cuando son necesarias, pero sí permite optimizar su indicación, agilizar los procesos asistenciales y mejorar la atención integral de los pacientes.