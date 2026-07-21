Archivo - ECODES y SEMFYC impulsarán acciones de promoción de sostenibilidad en el ámbito sanitario y frente al cambio climático - UAM - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) han firmado un acuerdo marco de colaboración por el que van a impulsar actuaciones conjuntas que contribuyan a promover la sostenibilidad en el ámbito sanitario y fortalecer el compromiso de los profesionales con la acción frente al cambio climático.

Este convenio ha sido suscrito a través de 'Sanidad #PorElClima', que es la plataforma que reúne a los principales actores del sector comprometidos en este sentido y que se engloba en 'Comunidad #PorElClima', impulsada por la primera de estas partes para facilitar herramientas y recursos para acelerar la transición hacia un sistema sanitario más resiliente, sostenible y con bajas emisiones de carbono, en línea con los objetivos del Acuerdo de París y la Agenda 2030.

"La crisis climática es ya una crisis de salud", ha aseverado la presidenta de la SEMFYC, la doctora Remedios Martín Álvarez, quien ha añadido que los médicos de Familia tienen "la responsabilidad de actuar no solo atendiendo sus consecuencias en la consulta, sino también contribuyendo a transformar el sistema sanitario hacia un modelo más sostenible". "Este convenio nos permite avanzar, junto a ECODES, en ese compromiso", ha declarado.

UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS DE SALUD PÚBLICA

De este modo, este se centra en la crisis climática, que constituye uno de los principales retos para la salud pública, con efectos directos ya sobre la salud. Ante ello, este entendimiento recoge que la Atención Primaria desempeña un papel estratégico por su cercanía a la población, su capacidad para promover la prevención y la educación para la salud, y su potencial para incorporar prácticas asistenciales más sostenibles que contribuyan a reducir la huella ambiental del sistema sanitario.

"La transformación del sistema sanitario solo será posible si la construimos de manera colaborativa", ha explicado el director de Clima y Mercado de la Sostenibilidad en ECODES, Pablo Barrenechea, quien ha agregado que esta alianza "refuerza la capacidad de 'Sanidad #PorElClima' para seguir impulsando herramientas, conocimiento y espacios de colaboración que ayuden a los profesionales sanitarios a integrar la sostenibilidad en su actividad diaria y avanzar hacia un modelo de salud con menores emisiones y mayor resiliencia".

Así, la SEMFYC va a promover entre sus socios la participación en esta iniciativa, para lo que va a difundir informes, guías, campañas y otros recursos de interés, además de favorecer la presencia de la misma en jornadas, congresos y actividades científicas organizadas por esta cuando la temática resulte de interés común. Por su parte, ECODES facilitará a acceso a las herramientas como la calculadora 'ScopeCO2', destinada a medir la huella de carbono de las organizaciones y orientar la implantación de medidas para reducir las emisiones.