El ECDC publica un informe para mejorar los laboratorios de salud pública de la UE ante futuras amenazas como el COVID

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - SANJERI - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) señala que, para mejorar la preparación de los laboratorios de salud pública de la Unión Europea ante futuras amenazas respiratorias como la COVID-19, los países deben garantizar recursos y capacidad suficientes, así como un apoyo continuado a la coordinación y al intercambio de datos durante las emergencias de salud pública.

Además, requerirán evidencia sobre cómo adaptar las actividades de vigilancia, como la secuenciación y las pruebas de PCR, para fundamentar las prioridades de salud pública en futuras emergencias de salud pública. También necesitarán el apoyo para mantener los avances logrados durante la pandemia, incluso en secuenciación, vigilancia genómica, vigilancia de aguas residuales y capacitación del personal en nuevas técnicas de laboratorio.

En el informe, el ECDC explica que, durante la pandemia de COVID-19, los laboratorios de salud pública de los países de la UE/EEE se enfrentaron a una intensa presión debido a la alta demanda y a la limitación de capacidad y recursos. Así, encontraron dificultades para dotar a los laboratorios de personal suficientemente capacitado e implementar nueva infraestructura digital para apoyar la vigilancia genómica.

Los problemas en la cadena de suministro y las adquisiciones provocaron escasez de equipos clave, y los laboratorios tuvieron dificultades para satisfacer la demanda de vigilancia de la salud pública y apoyar a otros tipos de laboratorios.

"La pandemia de COVID-19 impulsó grandes avances en la vigilancia genómica, la capacidad de secuenciación y otras técnicas, como la vigilancia de aguas residuales. Durante la pandemia, los centros de salud pública implementaron nuevas técnicas y métodos, y tuvieron que responder con rapidez a la evidencia emergente, incluida la información sobre variantes. Las directrices y los procedimientos operativos estándar fueron cruciales para orientar las prácticas en los centros de salud pública y ayudaron a difundir las mejores prácticas y a mejorar la calidad de los datos", destaca el documento.

En este contexto, el ECDC reitera que existe la oportunidad de aprender de la experiencia de la pandemia de COVID-19 para ayudar a mejorar la preparación de los laboratorios de salud pública ante futuras amenazas para la salud, incluyendo el equilibrio entre la velocidad, la precisión y la cantidad de pruebas que deben realizar.

Para mejorar la preparación de los laboratorios ante futuras amenazas a la salud respiratoria, el ECDC apunta que los países deben mantener suficiente capacidad de laboratorios durante tiempos de paz para detectar amenazas y crear planes para ampliar la capacidad durante emergencias.

"Deben crear mecanismos de coordinación entre los laboratorios y las partes interesadas intersectoriales y abordar los desafíos que ralentizan el intercambio de datos durante emergencias, incluyendo la mejora de la infraestructura digital cuando sea necesario", agrega.