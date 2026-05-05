El ECDC llama a fortalecer los programas nacionales de control de infecciones asociadas a la atención sanitaria

Archivo - Paciente en una cama de hospital. - GORODENKOFF/ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha llamado a establecer o fortalecer los programas nacionales de control de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS), teniendo en cuenta su impacto en morbilidad y mortalidad, estancias hospitalarias prologadas y mayores costes sanitarios.

Con motivo del Día Mundial de la Higiene de Manos, el ECDC ha publicado una guía de propuesta sobre la creación de programas de prevención y control de las IRAS, en la que incluye un enfoque gradual para su implementación y funcionamiento.

"Las infecciones adquiridas en entornos sanitarios o donde se prestan servicios de salud representan una amenaza significativa para la seguridad del paciente y el funcionamiento de los sistemas de salud", ha recordado el ECDC. Se estima que cada año se producen más de 3,5 millones de casos de IRAS en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE), lo que conlleva más de 90.000 muertes.

Asimismo, ha precisado que estas infecciones suponen en torno a 2,5 millones de años de vida ajustados por discapacidad y representan más del 70 por ciento de la carga de resistencia a los antimicrobianos (RAM) en la UE/EEE.

Frente a esta situación, el ECDC ha abogado por una vigilancia y una capacidad de laboratorio sólidas, concienciación y formación del personal sanitario y los proveedores de atención, así como recursos para mantener la gobernanza, las estructuras y las actividades necesarias para los programas de control de infecciones.

HERRAMIENTA 'HYFIVE'

Asimismo, el ECDC ha lanzado la aplicación digital 'hyFive', que permite la monitorización en tiempo real de la higiene de manos, una práctica clave para prevenir infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, y la recopilación estandarizada de datos, para respaldar la toma de decisiones basada en datos.

Mediante la medición consistente, la recopilación estructurada de datos y la visualización en tiempo real, se busca que la herramienta ayude a los programas nacionales de control de infecciones a identificar deficiencias, orientar las intervenciones, fortalecer la rendición de cuentas y fomentar la mejora continua.

Según ha detallado el ECDC, este enfoque se alinea con el creciente impulso mundial para fortalecer el control de infecciones en los entornos sanitarios. En el marco del Plan de Acción Mundial de la Ogranización Mundial de la Salud (OMS) para el Control de Infecciones, los países se han comprometido a monitorear y proporcionar información sobre el cumplimiento de la higiene de manos al menos en todos los hospitales de referencia para 2026.

El ECDC ha aseverado que, aunque los programas de control de infecciones están bien establecidos, su implementación "sigue siendo desigual" como consecuencia de la escasez de recursos, la falta de datos en tiempo real y las dificultades para supervisar su cumplimiento.