El ECDC insta a reforzar la vacunación frente a mpox para prevenir una mayor propagación en primavera y verano

Archivo - Mpox. - LIUDMILA CHERNETSKA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha advertido del riesgo de una mayor propagación de mpox ante el inicio de la primavera y el verano, que conllevan un aumento de viajes y la asistencia a concentraciones masivas como los eventos del Orgullo, por lo que ha instado a los países a reforzar sus esfuerzos de vacunación y sensibilización.

El ECDC ha recordado que las estrategias de vacunación deben priorizar a los hombres que tienen sexo con hombres, así como a las personas con riesgo de exposición ocupacional. Asimismo, ha destacado la importancia de las intervenciones de promoción de la salud y la participación comunitaria para garantizar una alta aceptación y cobertura de la vacuna.

En esta línea, ha apuntado que los Estados miembro también deben aumentar la concienciación entre los profesionales sanitarios; apoyar los servicios de salud sexual en la detección de casos, el rastreo de contactos y la gestión de casos, y facilitar el acceso a las pruebas.

El ECDC ha señalado que el riesgo de infección por el clado Ib se considera "moderado" para los hombres que tienen sexo con hombres y "bajo" para la población general de la UE/EEE. El riesgo de infección por el clado IIb sigue siendo "bajo" para los hombres que tienen sexo con hombres y "muy bajo" para la población general de la UE/EEE.

Así lo ha detallado después de informar de que, en marzo, se notificaron 80 casos de mpox clado I en 10 países y 22 casos de mpox clado II en siete países de Europa, según recoge en su informe mensual de vigilancia de mpox en la UE/EEE. España es el país con mayor número de casos notificados, 23 del clado I y 11 del clado II, lo que supone 34 de un total de 102.

En los últimos 12 meses, desde abril de 2025 a marzo de 2026, 15 países notificaron 336 casos del clado I y 17 países notificaron 1.016 casos del clado II. El ECDC destaca que la mayoría de casos se dan entre personas no vacunadas y, en concreto, el 23 por ciento de los casos del clado I y el 18 por ciento de los casos del clado II con información completa fueron vacunados con dos dosis.

Además, apunta que el 95 por ciento de los casos del clado I y el 92 por ciento de los casos del clado II con información completa se notificaron entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. El 14 por ciento de los casos del clado I y el siete por ciento de los casos del clado II con información completa fueron hospitalizados.