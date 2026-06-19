El ECDC insta a los países europeos a reforzar su preparación ante un hipotético caso importado de ébola

Un centro de formación para el tratamiento del virus del Ébola, organizado por Médicos Sin Fronteras. - ERIC LALMAND / Belga Press / Europa Press / Contac

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha publicado una guía operativa con los pasos a seguir para la preparación y respuesta de los Estados miembros ante casos importados de ébola, con la que busca instar a las autoridades nacionales a revisar sus procedimientos internos y reforzar la preparación de sus sistemas para garantizar una reacción rápida y eficaz en caso de necesidad.

La guía, que describe pautas prácticas sobre puntos de entrada, entornos comunitarios, transporte, evacuación médica y hospitales de aislamiento designados, entre otros, se publica en el contexto del brote de ébola causado por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda, que comenzó el pasado mayo.

Aunque el ECDC considera que la probabilidad de importación y transmisión secundaria es "mínima", de forma que el riesgo de infección para la población de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE) sigue siendo "muy bajo", ha subrayado que "es importante estar preparados para cualquier eventualidad", dada la gravedad de la enfermedad del ébola.

Además de reforzar los marcos de planificación nacional en toda Europa, el ECDC está ampliando su apoyo sobre el terreno. A través del Grupo de Trabajo de Salud de la UE, expertos de la entidad se han desplegado en la sede del CDC de África, situada en Adís Abeba (Etiopía), para apoyar la respuesta regional, junto a la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria, la Dirección General de Asociaciones Internacionales y la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos.

El ECDC continúa vigilando de cerca el brote mediante sus actividades rutinarias de inteligencia epidemiológica. Al mantener una comunicación fluida con sus socios internacionales en materia de salud y con la Comisión Europea, la agencia garantiza que las directrices europeas de preparación se mantengan alineadas con la evolución de la situación sobre el terreno.