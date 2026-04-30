El ECDC impulsa la plataforma 'Epi+' para mejorar la vigilancia y detección temprana de amenazas para la salud

Archivo - Mujer con mascarilla. - DAMIRCUDIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha impulsado la plataforma 'Epi+', que está en pruebas en varios países, con el objetivo de mejorar la vigilancia coordinada y la detección temprana de amenazas emergentes para la salud.

El ECDC ha presentado esta plataforma de vigilancia basada en eventos de código abierto durante la Asamblea General del Centro de Vigilancia Epidemiológica Rápida de Salud Pública de Luxemburgo, donde se ha destacado que la herramienta ayudará a recopilar, priorizar y analizar señales que puedan indicar riesgos emergentes de salud pública.

Al ofrecer enfoques más estandarizados para la notificación de eventos, un mejor control de los datos y la infraestructura, y la reducción de los costos operativos, Epi+ busca fortalecer los sistemas nacionales de vigilancia y facilitar la alineación con los requisitos europeos para el monitoreo coordinado de amenazas, según ha explicado el ECDC en un comunicado.

Se espera que la plataforma respalde el marco de vigilancia 'One Health' (Una Salud), abarcando desde la seguridad alimentaria e hídrica hasta la salud animal y ambiental, lo que permitirá un análisis coordinado y una respuesta más integrada en todos los sectores.

"La información fiable, oportuna y compartida es la base de la alerta temprana y la respuesta", ha destacado la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner. "Epi+ ayudará a Luxemburgo y a otros países a reforzar la vigilancia basada en eventos y garantizará que las señales se registren y se actúe con rapidez, mejorando así nuestra capacidad colectiva para detectar y responder a las amenazas transfronterizas emergentes", ha detallado.