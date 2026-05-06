El ECDC envía a un experto al barco como medida "preventiva" ante las "muchas incógnitas" sobre el hantavirus

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MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha enviado a un experto del Grupo de Trabajo de Salud de la UE al crucero afectado por el brote de hantavirus, que ya se encuentra en el buque para investigar el brote y coordinar la respuesta de salud pública junto con los estados miembros pertinentes.

"Aún existen muchas incógnitas sobre este brote de hantavirus y es importante que adoptemos un enfoque preventivo en este momento para reducir la probabilidad de una mayor transmisión. Un experto del ECDC se encuentra a bordo del barco para obtener más información y orientar las medidas de salud pública", ha explicado la doctora Pamela Rendi-Wagner.

El ECDC señala que, teniendo en cuenta "la limitada información epidemiológica disponible actualmente, el largo período de incubación del virus y el potencial de transmisión de persona a persona del hantavirus Andes, se deben considerar medidas de precaución, incluida la evacuación médica de los pasajeros sintomáticos, la tripulación y los contactos cercanos".

En un comunicado, insiste en que,según la evidencia actual, "el riesgo para la población general en Europa sigue siendo muy bajo y no se prevé una transmisión generalizada". En este sentido, apunta que es probable que cualquier transmisión se mantenga limitada debido a la naturaleza del contacto necesario, las medidas de prevención y control de infecciones implementadas a bordo y durante el desembarque, y el seguimiento posterior.

No obstante, reconoce que "persisten importantes incertidumbres y se están llevando a cabo investigaciones para determinar dónde y cómo contrajeron el virus las personas, así como el grado de exposición entre los pasajeros y la tripulación".

Recuerda que está trabajando en coordinación con las autoridades nacionales pertinentes de España, los Países Bajos, otros países de la UE, el Reino Unido y la OMS para evaluar la información disponible y apoyar la respuesta de salud pública, y colabora con el laboratorio de referencia de la UE para la salud pública en materia de patógenos virales emergentes, transmitidos por roedores y zoonóticos, con el fin de reforzar la capacidad de diagnóstico.

Por lo que se refiere a la situación de los pasajeros, apunta que la hipótesis actual es que algunos pasajeros se expusieron al ANDV durante su estancia en Argentina antes de embarcar, donde el virus es endémico, y que posteriormente pudieron haberlo transmitido a otros pasajeros a bordo del crucero.

"En esta etapa inicial de la investigación, con información limitada disponible, consideramos que todos los pasajeros del barco son contactos estrechos, debido al entorno cerrado y a las áreas y actividades sociales compartidas, en consonancia con el principio de precaución", indica.

POSIBILIDAD DE CONTAGIO

EL ECDC indica que, incluso si se produjera la transmisión del ANDV a partir de pasajeros evacuados del barco, recuerda que no se transmite fácilmente, por lo que "es improbable que cause muchos casos o un brote generalizado en la comunidad", si se aplican medidas de prevención y control de infecciones.

Además, recuerda que el reservorio natural del virus ANDV no está presente en Europa, por lo que no se prevé su introducción en la población de roedores ni una posible transmisión de roedores a humanos en Europa.

Por tanto, insisten en que "el riesgo para la población general de la UE derivado de la propagación del virus ANDV desde este brote en un crucero es muy bajo".

Sobre cómo actuar con los pasajeros al desembarcar, aquellos que presenten síntomas deben someterse a pruebas diagnósticas mediante serología o PCR, si bien un resultado negativo no descarta la infección ni la posterior eliminación del virus.