ECDC y CDC de África forman en inteligencia epidémica a profesionales de la Agencia de Salud Pública de Sierra Leona

Archivo - Doctora realizando un examen médico a niños en África. - AVATAR_023/ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado este viernes de la puesta en marcha de una formación en programación R e inteligencia epidémica para expertos en vigilancia de la Agencia Nacional de Salud Pública de Sierra Leona, en colaboración con los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC África) y la Oficina Regional para África de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta capacitación, que se ha desarrollado a lo largo de esta semana, se imparte en el marco del Proyecto de Asociación CDC-ECDC de África, implementado desde enero de 2021 con el apoyo financiero de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo y que incluye en su objetivos fortalecer las capacidades nacionales y regionales de inteligencia, vigilancia y análisis de datos sobre epidemias en toda África.

La formación realizada se centra en el desarrollo de habilidades prácticas en programación R y métodos de inteligencia epidémica para apoyar la detección temprana, la evaluación y la respuesta ante amenazas para la salud pública. Al combinar estas dos áreas complementarias, la iniciativa reforzará la capacidad de Sierra Leona para detectar, investigar y responder a las amenazas para la salud de forma más eficiente, contribuyendo así a un sistema de vigilancia más sólido y resiliente.

De este modo, se busca apoyar a Sierra Leona en el fortalecimiento de la capacidad nacional de preparación y respuesta, un aspecto que requiere reforzar las competencias del personal en la gestión, el análisis y la interpretación de datos.

Aunque la capacitación se centra en fortalecer la capacidad nacional en Sierra Leona, también contribuye a impulsar esfuerzos regionales y continentales más amplios liderados por el CDC de África y apoyados por el ECDC para mejorar la inteligencia epidémica, el análisis de datos y los sistemas de vigilancia en toda África.