El ECDC actualiza su herramienta de predicción del riesgo de infección por 'Vibrio' en aguas costeras

Archivo - Imagen de recurso bacterias. - FATIDO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha lanzado una versión actualizada de su herramienta de predicción diaria del riesgo de infección en aguas costeras por la bacteria 'Vibrio'.

La bacteria 'Vibrio' se encuentra de forma natural en aguas costeras, especialmente en zonas cálidas donde se mezcla agua dulce y salada. Las personas pueden infectarse si el agua contaminada entra en contacto con un corte o herida, así como por el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, como ostras, contaminados con la bacteria.

Aunque estas infecciones siguen siendo relativamente raras en Europa, el ECDC ha advertido de que las temperaturas más cálidas del agua pueden favorecer el crecimiento de la bacteria en las aguas costeras y, por lo tanto, aumentar el riesgo de infección.

La herramienta, desarrollada hace más de 10 años, ofrece estimaciones diarias de riesgo, así como un pronóstico a cinco días, basándose en datos de temperatura superficial del mar y concentración de sal marina obtenidos por satélites europeos.

Esto ayuda a informar a los ciudadanos sobre cuándo y dónde deben extremar las precauciones al bañarse. También puede alertar a los bañistas y al personal médico sobre la posible aparición de síntomas que indiquen vibriosis.

ZONAS DE MAYOR RIESGO

El ECDC ha explicado que las zonas de mayor riesgo dependen de la temperatura. En este sentido, ha señalado que, tras la reciente ola de calor en Europa central, el riesgo aumentó rápidamente hasta alcanzar niveles inusualmente altos para esta época del año.

El año pasado, en cambio, se produjo una ola de calor en el norte de Suecia, Noruega y Finlandia con temperaturas de 30 grados durante casi un mes, cuando la zona norte del mar Báltico se convirtió, de forma inusual, en una zona de riesgo para la bacteria 'Vibrio'.

Según ha apuntado, el Mar Negro, el Mar Báltico y algunas zonas del Mar del Norte, donde la salinidad sigue siendo favorable para 'Vibrio', son las principales áreas de riesgo cuando aumenta la temperatura del agua. Sin embargo, ha puntualizado que los estuarios, donde los ríos desembocan en el mar y el agua suele ser más salada, también pueden ser propicios para la proliferación de la bacteria.

Los síntomas de la vibriosis pueden variar. El consumo de mariscos crudos o poco cocidos suele provocar diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos. La exposición a la bacteria en el agua puede causar infecciones en las heridas, provocando enrojecimiento, hinchazón y dolor, así como infecciones de oído. Sin tratamiento, estas afecciones pueden empeorar y derivar en complicaciones graves.