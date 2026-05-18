El ECDC activa el Grupo de Trabajo de Salud de la UE para apoyar la respuesta al brote de ébola en RDC

Archivo - Imagen de archivo operación contra el ébola en República Democrática del Congo (RDC). - UNICEF/ THOMAS NYBO - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha activado el Grupo de Trabajo de Salud de la Unión Europea (UE) para apoyar la respuesta al brote de ébola declarado en República Democrática del Congo (RDC).

Así lo ha acordado el organismo tras una reunión de su directora, Pamela Rendi-Wagner, con el director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Jean Kaseya, en la que ambos han analizado la situación y las iniciativas en curso, además de acordar los detalles de la colaboración.

Como primera medida, el ECDC va a desplegar de inmediato a un experto del Grupo de Trabajo de Salud de la UE en la sede del CDC de África para apoyar la coordinación y la planificación operativa. A su vez, está valorando el posible despliegue de expertos adicionales en prevención de infecciones, epidemiología, vigilancia epidemiológica o comunicación de riesgos, según vaya evolucionando el brote.

Hasta el 16 de mayo, se habían notificado 246 casos sospechosos y 80 muertes sospechosas en al menos tres zonas sanitarias de la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. Además, se informó de dos casos adicionales en Uganda con antecedentes de viaje a la República Democrática del Congo.

El ECDC ha aseverado que persisten importantes incertidumbres respecto a la magnitud de la transmisión y, en este sentido, ha advertido de que el brote puede ser mayor de lo que se ha detectado.

En este contexto, ha señalado que los esfuerzos para responder a este brote encuentran obstáculos derivados de la inseguridad y los problemas humanitarios en las zonas afectadas, así como el hecho de que el brote está causado por el virus 'Bundibugyo', para el que no existen vacunas autorizadas ni tratamientos específicos.