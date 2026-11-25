EASO y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad impulsan la consolidación de una red de centros de excelencia - SEEDO

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Europea (EASO, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) han celebrado la 'II Jornada de Unidades de Obesidad SEEDO-EASO-COM España', encuentro a través del que han dado un nuevo impulsado a la red de centros de excelencia para transformar la atención a la enfermedad.

La cita, celebrada como antesala del XXI Congreso Nacional de la segunda de las organizaciones, que se celebra estos días en Cádiz, busca, de esta forma, dar un paso más allá de la acreditación de las unidades especializadas y avanzar hacia el afianzamiento de la red nacional, integrada también en el ámbito internacional y capaz de impulsar mejoras en la atención, la investigación y la formación en la patología.

"La iniciativa busca fortalecer la red de Unidades de Obesidad de SEEDO (USEEDO) y de los centros acreditados por la EASO, favoreciendo su conexión y colaboración", ha indicado la coordinadora de la Unidad de Obesidad Mórbida del Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona y miembro de la Junta Directiva de la SEEDO, la doctora Andreea Ciudin Mihai.

A su juicio, "el propósito es que estos centros no solo destaquen por la calidad de su asistencia". De esta manera, se pretende también "que compartan experiencias, desarrollen proyectos de investigación conjuntos y contribuyan a extender las buenas prácticas al conjunto de profesionales implicados en la prevención y el tratamiento de la obesidad", ha puesto de manifiesto.

En este sentido, la formación es una de las dimensiones que se quieren reforzar, y es que ha expuesto que "los centros de excelencia están llamados a desempeñar un papel activo en la capacitación de otros profesionales sanitarios que atienden a personas con obesidad, facilitando la transferencia de conocimiento y favoreciendo una atención cada vez más especializada, coordinada y multidisciplinar".

COMPARTIR MODELOS ORGANIZATIVOS

En pro de ello, la reunión ha sido aprovechada por los participantes en ella para compartir modelos organizativos, experiencias y soluciones a retos comunes, como la equidad en el acceso a los tratamientos, las listas de espera, la coordinación entre especialidades y la continuidad asistencial a largo plazo. También se trabaja en la búsqueda de un consenso sobre indicadores conjuntos de calidad y resultados en salud, que permitan evaluar la atención más allá de la pérdida de peso, como la evolución de las complicaciones asociadas, la composición corporal, la calidad de vida y los resultados percibidos por los propios pacientes.

Tras indicar que otro de los objetivos es convertir la actividad asistencial cotidiana en una oportunidad para generar evidencia científica, para lo que se plantea el desarrollo de registros compartidos y proyectos multicéntricos de investigación en vida real, se ha ahondado en 'MASLD España', acción centrada en evaluar la afectación hepática mediante elastografía transitoria (FibroScan) en personas con obesidad atendidas en las unidades acreditadas. La iniciativa de investigación colaborativa entre las unidades de obesidad de SEEDO y EASO pretende aprovechar la red para desarrollar un estudio multicéntrico, con criterios comunes de selección de pacientes, evaluación y calidad metodológica.

Por último, y tras subrayar los expertos que España cuenta actualmente con 31 unidades acreditadas por SEEDO, de las que 13 tienen también la certificación EASO-COM, además de con cinco acreditadas únicamente por la última, el evento ha finalizado con un taller participativo destinado a definir y priorizar nuevos proyectos colaborativos, con la voluntad de consolidar una red activa y sostenible de centros de excelencia que contribuya a mejorar la atención a las personas con obesidad en España y a reforzar su conexión con la comunidad científica internacional.