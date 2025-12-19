¿Duele la radioterapia? ¿Te deja radioactivo? El nuevo testimonio experto que desmonta todos los miedos

Archivo - Un paciente siendo sometido a radioterapia con un acelerador lineal. - VLADISLAV STEPANOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Dic.

¿Duele la radioterapia? ¿Quema? ¿Te quedas radioactivo? La realidad es muy distinta a lo que muchos imaginan: una sesión de radioterapia no produce ninguna sensación física. Dura apenas unos minutos, y está totalmente controlada por especialistas. Además, los efectos secundarios actuales suelen ser leves y temporales, gracias a tecnologías que evitan la caída del cabello, minimizan la irritación de la piel, y protegen la fertilidad. Así es realmente este tratamiento esencial contra el cáncer.

Para desmontar los principales mitos sobre este tratamiento esencial en más de la mitad de los pacientes que se curan de un cáncer entrevistamos en Europa Press Salud Infosalus al recién nombrado nuevo presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), al doctor Javier Serrano, quien en primer lugar asegura que durante una sesión de radioterapia "el paciente no siente absolutamente nada".

Explica que estas sesiones no duelen, no queman, ni producen calor, ni tampoco generan ninguna sensación física. "La sesión dura tan sólo unos minutos. El paciente se coloca en una camilla, el acelerador gira alrededor del cuerpo sin tocarlo, y el equipo profesional lo monitoriza en todo momento desde una sala contigua, en comunicación constante. Muchos pacientes describen la experiencia como similar a realizarse un TAC o una resonancia, completamente indolora y muy controlada", asegura este experto.

A su juicio, uno de los principales mitos que rodean a esta terapia es que puede llegar a ser dolorosa para el paciente, insistiendo el doctor Serrano en que "la radioterapia no duele", al mismo tiempo que asevera que "un paciente tratado con radioterapia no queda radioactivo".

Tras la sesión, mantiene este experto, el paciente puede abrazar a sus hijos, convivir con embarazadas, y hacer vida normal sin riesgo para nadie. "La radiación sólo actúa durante la sesión, y sobre la zona donde se quiere actuar terapéuticamente. Lo que permanece es el efecto terapéutico, no la radiación", asegura el nuevo presidente de la SEOR.

CUÁLES SUELEN SER LOS PRINCIPALES EFECTOS SECUNDARIOS

No obstante, como toda terapia la radioterapia puede tener efectos secundarios, recordando el doctor Serrano que estos dependen de la zona del cuerpo que se trata, si bien lo habitual es que, en general, sean locales y temporales. "Lo más habitual es cansancio, enrojecimiento leve de la piel, o inflamación del órgano tratado, como molestias transitorias al orinar en próstata, o una alteración del ritmo intestinal en tumores abdominales. Hoy, la mayoría de estos efectos son leves o moderados. Están enormemente controlados, y desaparecen pocas semanas después de finalizar el tratamiento", mantiene.

Es más, asegura que la radioterapia no provoca caída del cabello, salvo en los casos en los que la región a tratar esté situada en la cabeza, e incluso en esos casos, dice que hoy día tenemos la posibilidad de minimizar la dosis recibida sobre el tejido celular subcutáneo y el cuero cabelludo, evitándose en un porcentaje muy importante de casos esa caída.

"Lo que produce la radioterapia en la piel en algunos casos no es una quemadura, es una irritación leve o moderada local, comparable a una sobreexposición solar, que se maneja con tratamiento tópico, y cuya evolución clínica es favorable en prácticamente la totalidad de los casos", asevera este experto.

Respecto a la fertilidad, mantiene que la esterilidad sólo podría considerarse un riesgo en casos de tumores localizados sobre los órganos reproductores, e incluso en estos casos, subraya que en la actualidad hay disponibles técnicas avanzadas de planificación para la protección de órganos, así como una monitorización personalizada muy estrecha para minimizar al máximo cualquier tipo de efecto adverso.

"En cualquier caso, en estas situaciones, siempre informamos con antelación a los pacientes, y ofrecemos opciones de preservación de fertilidad. La radioterapia es un tratamiento extremadamente seguro, muy bien tolerado, e increíblemente eficaz contra el cáncer", concluye el nuevo presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), el doctor Javier Serrano.