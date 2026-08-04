Dos muertos y más de 11.000 casos en EEUU por un brote de ciclosporiasis vinculado a lechuga contaminada

Archivo - Confirmados dos muertes y 11.234 casos en Estados Unidos por el brote de ciclosporiasis vinculado a lechuga contaminada - DANIEL BALAKOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan han confirmado el fallecimiento en el país de dos personas por el brote de ciclosporiasis debido a la infección por Cyclospora vinculado a lechuga contaminada, ciudadanos de este Estado y que tenían afecciones médicas preexistentes.

Según señalan, la alerta sanitaria por ciclosporiasis -que tiene entre sus síntomas comunes la diarrea acuosa, la pérdida de apetito, el descenso de peso, los calamabres, la hinchazón, el aumento de gases, las náuseas y la fatiga- ha causado hasta el momento un total de 11.234 casos, de los que 193 han derivado en hospitalización. Todos ellos se han registrado en nueve Estados norteamericanos y se vinculan a lechuga iceberg.

En concreto, los fallecidos "presentaban afecciones de salud preexistentes importantes que podrían haberse visto agravadas por la ciclosporiasis y la deshidratación", han indicado desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, al tiempo que han aclarado que "enfermaron antes del retiro voluntario del mercado de la lechuga iceberg".

En la investigación, que permanece abierta y en la que también participa la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés), se ha identificado que "la lechuga o las verduras de hoja verde podrían ser la fuente del brote", aunque "no se pueden descartar por completo otros alimentos", según el organismo de Michigan.

"Aún no se ha identificado ningún tipo específico de producto, productor o proveedor como la fuente", ha insistido en relación con este brote por ciclosporiasis, enfermedad que ha especificado que generalmente no es mortal. De hecho, ha subrayado que "la muerte por ciclosporiasis es poco común en Estados Unidos".