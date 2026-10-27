Diseñan un sistema de Fisioterapia basado en IA para la rehabilitación de fracturas de cadera - URJC

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) de Madrid ha diseñado un sistema de Fisioterapia basado en inteligencia artificial (IA) para la rehabilitación de fracturas de cadera, cuyo nombre es 'Fisio-ACTIVA'.

El proyecto, cuya parte técnica van a desarrollar los especialistas de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) liderados por el catedrático de Ingeniería Biomédica, Norberto Malpica, tiene como objetivo mejorar la recuperación de personas mayores frágiles tras haber sido intervenidas quirúrgicamente por una lesión de este tipo.

Según han indicado desde el centro académico, el sistema de IA se basará en la detección del movimiento de los pacientes a lo largo de las sesiones de rehabilitación. Por ello, se está evaluando una aplicación completa que permitirá la motivación del paciente en tiempo real, durante la sesión en el hospital, y el análisis biomecánico posterior, mientras que en el futuro, la tecnología podría usarse desde el domicilio.

"Esta herramienta utiliza el análisis de imágenes por computador para supervisar los ejercicios de rehabilitación en tiempo real mediante cámaras de vídeo convencionales, proporcionando supervisión y motivación mediante sistemas de IA sin necesidad de sensores adicionales", han continuado, para añadir que el estudio se desarrollará en el Servicio de Geriatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal de la capital.

ENSAYO CLÍNICO

De este modo, se va a analizar el sistema en un ensayo clínico con 48 pacientes mayores de 70 años atendidos en la Unidad de Ortogeriatría del centro, siempre con la supervisión de un profesional. La investigadora principal será la fisioterapeuta, miembro del departamento y personal investigador clínico asociado del IRYCIS, Verónica Ocaña, que contará también con la participación, como coinvestigador principal, del integrante del Servicio de Geriatría e investigador del grupo Geriatría (área 5 del IRYCIS), el doctor Manuel Mejía.

Junto a ellos, intervendrán Mónica Barbero, Teresa Emilia Fernández, Alicia Seco, Ana Isabel Rodríguez, Esperanza Macarena Díaz, María Tamargo, Katherine Coutinho y Julia Fernández, en representación tanto del IRYCIS como del Servicio de Rehabilitación del hospital, como de la URJC.