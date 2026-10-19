La discapacidad asociada a la cirrosis alcohólica y la insuficiencia cardíaca podría dispararse para 2050

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MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Se prevé que la carga de discapacidad asociada a la cirrosis alcohólica complicada por insuficiencia cardíaca aumente sustancialmente para 2050 en Europa Central, Europa del Este y Estados Unidos (EEUU), según una nueva investigación de expertos de la SUNY Downstate Health Sciences University (Estados Unidos), que se presenta en la UEG Week 2026, que se celebra en Barcelona, España.

Los investigadores analizaron datos sobre la carga mundial de morbilidad de Europa Central, Europa del Este, Europa Occidental y Estados Unidos entre 1990 y 2023, examinando los años vividos con discapacidad, una medida del tiempo que se pasa viviendo con enfermedad o discapacidad, por edad y sexo. También elaboraron modelos sobre cómo podría cambiar esta carga hasta 2050.

El estudio reveló que la carga de la enfermedad ya ha aumentado considerablemente en las cuatro regiones desde 1990, con incrementos particularmente pronunciados entre los adultos mayores y los hombres. Para 2050, se proyectan nuevos aumentos de entre el 50% y el 67% en Estados Unidos, Europa Central y Europa del Este, mientras que en Europa Occidental se prevé un descenso del 19%.

POR QUÉ PREOCUPA LA RELACIÓN ENTRE EL HÍGADO Y EL CORAZÓN

La enfermedad hepática relacionada con el alcohol sigue siendo un importante desafío para la salud pública. La Región Europea de la OMS presenta el mayor nivel de consumo de alcohol a nivel mundial, y el alcohol está causalmente vinculado a más de 200 enfermedades y afecciones, incluyendo la cirrosis hepática y las enfermedades cardiovasculares.

Los científicos exploran cada vez más la interrelación entre el corazón y el hígado a lo largo de trayectorias de enfermedades compartidas, a menudo denominadas el "eje corazón-hígado". En Europa, el alcohol es también la causa más común de muerte por enfermedad hepática.

Entre 1990 y 2023, Europa Occidental presentó sistemáticamente la tasa de años vividos con discapacidad más alta, con un aumento del 28,6%. Sin embargo, los incrementos más pronunciados se registraron en Europa Central y Oriental, donde las tasas aumentaron un 82,9% y un 74,7%, respectivamente. Estados Unidos registró un aumento del 38,5%.

La carga fue sustancialmente mayor entre los adultos mayores. En las cuatro regiones, las personas de 70 años o más experimentaron tasas de años vividos con discapacidad entre 10 y 16 veces superiores a las de las personas de entre 15 y 49 años.

También se observaron diferencias notables entre hombres y mujeres. Los hombres experimentaron una carga consistentemente mayor que las mujeres en las cuatro regiones, con índices de años vividos con discapacidad entre hombres y mujeres que oscilaron entre 1,86 en Europa del Este y 3,27 en Europa Central.

"Nuestros hallazgos demuestran que la carga de discapacidad asociada a la cirrosis alcohólica complicada por insuficiencia cardíaca ha aumentado sustancialmente en las últimas tres décadas, pero el patrón dista mucho de ser uniforme", asegura el doctor Ashesh Das, autor del estudio. "Los adultos mayores y los hombres se ven particularmente afectados, y las marcadas diferencias entre regiones demuestran por qué un enfoque único para la prevención y la planificación sanitaria probablemente no sea suficiente".

QUÉ PODRÍA OCURRIR DE AQUÍ A 2050 Y CÓMO PREVENIRLO

De cara al futuro, los modelos elaborados por los investigadores proyectan que para 2050, la carga de años vividos con discapacidad podría aumentar un 65,4% en EE. UU., un 49,6% en Europa Central y un 66,6% en Europa del Este, en comparación con 2023. Por el contrario, se prevé que Europa Occidental experimente un descenso del 19%.

Se prevé que los adultos mayores en los EE. UU. experimenten un aumento particularmente pronunciado, y se estima que la tasa de años vividos con discapacidad (AVD) entre las personas de 70 años o más alcanzará los 1,893 por cada 100.000 habitantes en 2050, un 73,7% más que en 2023.

Das expone: "Las proyecciones sugieren que, sin una prevención eficaz y una planificación sanitaria adecuada, la carga de la enfermedad podría seguir aumentando considerablemente en varias regiones durante las próximas décadas. Con el envejecimiento de la población, los sistemas de salud deben tener en cuenta la demanda combinada que la cirrosis y la insuficiencia cardíaca pueden suponer para los servicios de hepatología, cardiología y atención sanitaria en general".

Los investigadores destacan la importancia de las estrategias para reducir los daños relacionados con el alcohol. La OMS identifica medidas como los impuestos al alcohol y las restricciones a su disponibilidad y comercialización como enfoques importantes para reducir los daños relacionados con el alcohol.

Das concluye: "Estas proyecciones subrayan la importancia de reforzar las estrategias para reducir los daños relacionados con el alcohol, especialmente a medida que la población envejece. La trayectoria contrastante proyectada para Europa Occidental también resalta la necesidad de comprender qué factores pueden estar generando diferencias entre regiones y si las lecciones aprendidas pueden aplicarse en otros lugares".