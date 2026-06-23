La dirección de la desviación ocular no condiciona los resultados de la cirugía de estrabismo, según estudio

Cirugía de estrabismo. - MIRANZA

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio clínico desarrollado por Vissum Grupo Miranza muestra que la dirección de la desviación ocular, hacia el interior (endotropía) o hacia el exterior (exotropía), no condiciona los resultados de la cirugía de estrabismo a corto y medio plazo.

La investigación, publicada en 'Journal of Clinical Medicine', ha contado con la participación de 49 pacientes, con edades comprendidas entre cuatro y 87 años, que se han sometido a cirugía de estrabismo horizontal y en los que se ha evaluado la desviación ocular en nueve posiciones de la mirada utilizando videoculografía (VOG).

Los resultados muestran una reducción significativa de la desviación ocular en todas las posiciones de mirada, aunque fue mayor en la posición primaria, con una tasa de eficacia del 75 por ciento en exotropía y del 78 por ciento en endotropía.

Junto a la alineación ocular, la investigación evidencia beneficios funcionales importantes. Tras la intervención quirúrgica, el porcentaje de pacientes capaces de fusionar las imágenes que recibe cada ojo y formar una sola imagen pasó del 27 por ciento al 73 por ciento.

Asimismo, la estereopsis, es decir, la capacidad de percibir profundidad o distancia usando ambos ojos al mismo tiempo, mostró una tendencia no significativa hacia la mejora. Con estos resultados, desde Miranza han resaltado que la cirugía de estrabismo no tiene solo una función estética.

SISTEMA VOG

El estudio también pone de relieve la importancia del sistema de videoculografía (VOG). Esta tecnología avanzada, basada en cámaras infrarrojas permite evaluar la alineación ocular en distintas posiciones de mirada.

Los resultados muestran que pueden persistir desviaciones, especialmente en movimientos combinados verticales y horizontales. Este dato puede explicar por qué algunos pacientes perciben limitaciones funcionales, incluso cuando la alineación ocular parece correcta.