Diego Juzgado, médico de digestivo:"La colonoscopia con polipectomía reduce la incidencia del cáncer colon hasta un 90%"

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La colonoscopia es la modalidad preferida en el cribado de cáncer colorrectal, tanto en la detección de cáncer como de las patologías premalignas, lo que "reduce significativamente la incidencia esperada de cáncer colorrectal entre un 76 y un 90 por ciento de los casos según múltiples estudios de cohortes", según han explicado el doctor Diego Juzgado Lucas, jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitarito Quirónsalud Madrid y de Olympia Centro Médico Pozuelo

El experto, que cita a la revista 'Gastrointestinal Endoscopy' en su preferencia a la colonoscopia como método diagnóstico, señala que ofrece ventajas como la visualización completa de todo el colon, la detección y extirpación de pólipos y la posibilidad de tomar muestras diagnósticas de los tumores.

El cáncer colorrectal es el más frecuente en España. En 2025 se estima que lo padezcan más de 44.000 personas y es el segundo tumor más mortal entre hombres y mujeres. La participación en programas de detección precoz y de cribado es fundamental ya que los tumores colorrectales son curables en su mayoría si se detectan a tiempo.

Por otro lado, recuerda que la utilización de inteligencia artificial (IA) aplicada a las torres endoscópicas permite mejorar la calidad y la seguridad de los estudios de colonoscopia, ya que la IA identifica y marca automáticamente las anomalías compatibles con pólipos. Además, "ofrece un primer diagnóstico indicándonos si es un adenoma tubular o uno hiperplásico", detalla Juzgado.

El Grupo Español de Tratamiento de los Tumores Digestivos destaca la importancia de los programas de detección temprana para reducir su mortalidad del cáncer de colon. El 96% de los casos diagnosticados observan adenocarcinomas, que se originan en las células mucosas que recubren el interior del colon y el recto.

Esta clase de tumores aparece de manera esporádica a partir de los 50 años y está muy influenciado por el estilo de vida, y, especialmente, las dietas pobres en fibra y rica en carnes rojas, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

Por eso se recomienda que todas las personas mayores de 50 años se realicen una colonoscopia de rutina. "A partir de la quinta década de vida, el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal se eleva y la detección temprana es clave para un tratamiento efectivo", afirma la doctora Leticia Zapatero, jefa adjunta del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y de Olympia Centro Médico Pozuelo, que indica que esta prueba se debe realizar en mayores de 40 años si un familiar directo ha padecido un tumor colorrectal debido a que los antecedentes familiares incrementan las posibilidades de sufrir esta enfermedad".