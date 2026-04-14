Diego González Rivas, cirujano: "La IA y la robótica combinadas van a ser la mayor revolución de la historia"

Archivo - El cirujano Diego González Rivas, en una rueda de prensa en la Universidad Miguel Hernández (UMH), antes de su investidura como doctor 'honoris causa'. - UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (UMH) - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EDIZIONES) -

La irrupción de la inteligencia artificial y de la robótica está redefiniendo el presente y el futuro de la medicina, y especialmente el de la cirugía. El cirujano torácico Diego González Rivas, referente internacional en técnicas mínimamente invasivas, asegura que la combinación de ambas tecnologías "va a ser la mayor revolución de la Historia de la humanidad, incluso más que Internet".

En una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, este especialista repasa cómo ha evolucionado la cirugía torácica -centrada en gran medida en el abordaje del cáncer de pulmón hoy en día con el 80% de las intervenciones en este campo- desde procedimientos altamente invasivos hasta intervenciones con una única incisión, y analiza el impacto que ya están teniendo la robótica avanzada, la telecirugía y la IA en la precisión, en la seguridad, y en una mejor y más rápida recuperación de los pacientes.

Cree que en la historia de la humanidad ha habido muchos impactos, y en los últimos 50 años, sobre todo, Internet ha representado el mayor impacto hasta la irrupción de la IA: "Pero la IA y la robótica combinadas van a representar la mayor revolución de la Historia de la humanidad. La rapidez con la que avanzan, y el cambio en la sociedad que producen, van a suponer una revolución mayor de lo que ya ha sido Internet, y aún estamos en estado embrionario".

UNA ÚNICA INCISIÓN

Así, y mirando al futuro, le preguntamos hacia dónde cree que evoluciona la cirugía torácica en los próximos años en términos de innovación tecnológica y de personalización de tratamientos y lo tiene claro: "El futuro de la cirugía torácica es la evolución a la robótica ahora mismo".

Para situar al público general, nos explica en primer lugar que la cirugía torácica es la especialidad que trata quirúrgicamente los órganos intratorácicos, es decir, los pulmones, y el mediastino, principalmente, y entre las patologías que aborda, en el 80% de las ocasiones se tratan los cánceres de pulmón.

El doctor González Rivas es referente internacional en técnicas mínimamente invasivas como hemos mencionado y considera que la este tipo de intervención ha revolucionado la cirugía torácica. De hecho, como referente en la materia, destaca la técnica uniportal VATS, que él creó y desarrolla desde 2010 en España, con una única incisión de 2,5-3 centímetros, cuanto antes eran necesarias 3 o 4 incisiones.

"La cirugía mínimamente invasiva torácica nació hace tres décadas. Durante muchos años se hacía con 3-4 incisiones, un procedimiento menos invasivo que la cirugía tradicional o toracotomía donde se abre la pared torácica. Pero es que, ahora, se hace una sola incisión, y el tórax es importante porque es la zona del organismo que más duele al operar, con lo cual es importante minimizar esta agresión", asegura este experto.

La técnica VATS, según prosigue, plantea un menor dolor postoperatorio, una menor agresión inmunológica, así como una recuperación más rápida a los pacientes. Se trata de una técnica mínimamente invasiva que él ha expandido por todo el mundo, y con la que ya ha operado a 143 pacientes.

UN PASO MÁS: LA CIRUGÍA ROBÓTICA UNIPORTAL Y LA TELECIRUGÍA

Pero es que este cirujano torácico subraya que se ha dado un paso más y se ha implementado esta técnica de una única incisión para la cirugía torácica a los robots quirúrgicos, creando en 2021 la cirugía robótica uniportal, o uniportal RATS, con ayuda del robot quirúrgico Da Vinci.

Y es que, tal y como destaca, no queda ahí la cosa porque poco más adelante también presentó el robot quirúrgico Shurui, un avanzado sistema de cirugía robótica uniportal (de puerto único, pero con cuatro brazos internos que se pueden desplegar dentro del cuerpo humano como si fuera serpientes) desarrollado en China, un país en el que, por cierto, dice que la IA está más avanzada que en el resto del mundo y súper aplicada al mundo de la Medicina.

Además, habla de otro gran paso, la telecirugía, que él mismo ha protagonizado en un par de ocasiones ya, la primera en abril de 2025, donde pudo operar, él estando en China, a un paciente a 8.000 kilómetros, que se encontraba en Bucarest. Según explica el doctor González Rivas, se trata de una cirugía remota, donde su equipo y el robot quirúgico se encuentran con el paciente, pero el se encuentra a miles de kilómetros de distancia en una consola, desde la que puede manejar al robot quirúrgico y con una conexión vía satélite instantánea, "como si estuvieran a mi lado".

LA IA, TOTALMENTE EXTENDIDA EN LA MEDICINA EN CHINA

Cree que la IA hoy en día ha revolucionado en consecuencia todo, señalando como hemos dicho al principio que va a representar el mayor hito de la Historia de la humanidad, después de Intenert, y que por suerte cada vez más se está implementando en el mundo de la Medicina. Cuenta por ejemplo que esta inteligencia virtual hoy en día es capaz de reconstruir animaciones de cómo está un tumor; puede ayudar a localizar arterias o venas que presenten anomalías; y si, por ejemplo, tienes un error en tu intervención, la IA te ayuda a corregirlo.

"La IA está revolucionando la cirugía a nivel mundial y de hecho todos los nuevos robots quirúrgicos ya tienen IA incorporada. En China ya hay IA por todos lados, y puede llegar a detectar si una persona entra en quirófano sin mascarilla, el cansancio de los médicos, el estrés que tienen, etc. La IA es capaz de reconocer muchos parámetros y te da un balance de cómo estás. Y con la voz controlas todo, y si quitas el tumor ya te dice la IA inmediatamente las posibilidades de que sea maligno o no; en los TAC te dice la localización y con una precisión brutal la localización de un tumor. La IA y la robótica uniportal son las dos grandes revoluciones de la cirugía en los próximos años", afirma este colaborador de Cardiva.