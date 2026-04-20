Diego González Rivas avisa a nuevos cirujanos: "Dominar la IA y robots sí, pero sin perder las técnicas tradicionales"

Archivo - Cirujano torácico Diego González Rivas - DIEGO GONZÁLEZ RIVAS - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EDIZIONES) -

La revolución de la inteligencia artificial (IA) y de la robótica están transformando la cirugía, pero ésta plantea también nuevos retos en la formación de los especialistas. El cirujano torácico Diego González Rivas, referente internacional en técnicas mínimamente invasivas, advierte de que el futuro pasa por dominar estas herramientas, pero siempre sin perder la base de la cirugía tradicional.

"Los jóvenes deben manejar la IA y la tecnología, pero también saber hacer una cirugía abierta", subraya durante esta entrevista con Europa Press Salud Infosalus, donde analiza cómo la innovación está redefiniendo los quirófanos, y qué perfil deberán tener los cirujanos en los próximos años.

Pionero de la cirugía torácica uniportal, González Rivas ha liderado la transición hacia procedimientos cada vez menos invasivos, con una única incisión y una recuperación más rápida para el paciente. Sin embargo, en plena irrupción de la cirugía robótica y de la inteligencia artificial, este colaborador de Cardiva insiste en la necesidad de mantener una formación sólida en las técnicas clásicas, como la toracotomía.

EL CONTACTO DIRECTO CON EL PACIENTE

A su juicio, tal y como defiende en nuestra conversación, el conocimiento de la historia de la cirugía y el contacto directo con el paciente siguen siendo pilares fundamentales para garantizar una práctica segura y completa. "Es muy importante que los jóvenes cirujanos conozcan las técnicas de cirugía tradicionales, donde se toque al enfermo, sean capaces de trabajar con sus propias manos. No deben perder nunca las cirugías abiertas, y es necesario que sepan hacer una toracotomía. Hoy en día con la enseñanza que hay, se trabaja mucho el manejo con la IA, que esto también es necesario, pero igualmente el que las nuevas generaciones se familiaricen con esto", sostiene este cirujano.

Además, les aconseja estar constantemente formándose, "leer y estudiar mucho", ver muchos procedimientos quirúrgicos, porque está cambiando y evolucionando "a pasos agigantados" la cirugía en líneas generales, tal y como defiende.

FORMADOR A NIVEL INTERNACIONAL

Con una destacada proyección global, el doctor combina su actividad asistencial con una intensa labor docente, formando a cirujanos en distintos países y promoviendo la actualización constante en nuevas tecnologías. Precisamente, tal y como nos cuenta, defiende un modelo formativo híbrido en el que la innovación (IA de por medio) se integre con la experiencia clínica tradicional y el aprendizaje práctico.

Pero es que, además, este compromiso con la formación y el acceso a la cirugía de González Rivas va más allá del ámbito académico y, a través de su fundación, impulsa un quirófano móvil equipado con tecnología de última generación que le permite realizar intervenciones complejas en países con menos recursos.

"En los próximos días marcho con mi unidad móvil a Liberia a hacer una misión y operar a seis pacientes en Monrovia. Esta unidad móvil demuestra que se pueden hacer intervenciones con última tecnología de alta calidad y, moviéndose por África, y operando a personas sin recursos y formando a futuros cirujanos, todo ello gracias a la tecnología, que nos permite hacer estas cosas que hace 30 años eran inviables. Por eso, la importancia de insistir en que toda la gente joven que quiera ser cirujana debe estar al tanto de la tecnología porque en unos años todo será robotizado y con IA, pero sin olvidar las técnicas tradicionales", concluye este experto.