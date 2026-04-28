La diálisis domiciliaria mejora la calidad de vida y la autonomía de las personas con ERCA, según expertos

Archivo - Diálisis. - SAENGSURIYA13/ ISTOCK - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diálisis domiciliaria es "fundamental" para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada (ERCA), una técnica que se realiza en el hogar y que aporta mayor bienestar al paciente, además de una mayor sostenibilidad para el sistema y el entorno, según las principales organizaciones de pacientes, profesionales de enfermería, gestores sanitarias y nefrólogos en España.

La Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN), la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y la Sociedad Española de Nefrología (SEN) han firmado el acuerdo 'Compromiso cERCA de ti', iniciativa destinada a impulsar un modelo de atención "más humano, sostenible, y centrado en el paciente" con ERCA, con especial foco en el desarrollo de terapias domiciliarias como la diálisis peritoneal.

Además, esta modalidad es especialmente relevante para el Sistema Nacional de Salud, al alinearse con los objetivos de atención a la cronicidad, refuerzo de la autonomía y transformación de los cuidados.

La ERCA afecta aproximadamente al 10 por ciento de la población adulta, una cifra que supera el 20 por ciento entre las personas mayores de 65 años. Su progresión suele producirse de forma inesperada para los pacientes y, además, coexiste con comorbilidades graves como diabetes, cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica o neoplasias, lo que incrementa la complejidad del manejo clínico.

El presidente de la Federación Nacional de ALCER, Juan Carlos Julián, ha declarado que el uso de tratamientos renales sustitutivos (TRS) domiciliarios promueve la autonomía del paciente, ofrece mejores resultados, reduce costes, tanto directos como indirectos, y facilita un enfoque centrado en la persona, al permitirle "adaptar el tratamiento a su vida personal y laboral".

La asistencia domiciliaria, a su vez, es útil para el desarrollo de actividades preventivas, aumentar la adherencia a los tratamientos de los pacientes, detectar otros problemas de salud y fomentar el autocuidado. La modalidad domiciliaria facilita también que el TRS llegue a los entornos con mayores barreras de acceso, promoviendo una atención más equitativa sin renunciar a un acompañamiento constante a las personas más vulnerables.

Por su parte, la presidenta de la SEDEN, Itziar Bueno, ha incidido en que hay que promover la educación sanitaria y llegar a la totalidad de la población, facilitando herramientas para el autocuidado.

"Llegado el momento de acceder al tratamiento, hay que asegurar al paciente la continuidad y la cercanía en la atención en cualquier técnica que elija, promoviendo la técnica domiciliaria en primer lugar. La atención de calidad no debería depender del código postal del paciente", ha señalado.

En el marco de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad impulsada por el Ministerio de Sanidad, existe un grupo de trabajo específico dedicado a su desarrollo, lo que evidencia el "consenso institucional" sobre la necesidad de impulsar su implantación y reducir la inequidad de acceso actualmente existente entre territorios.

SOLO UN 4,8% RECIBE DIÁLISIS PERITONEAL

A pesar de sus beneficios, en España, del total de personas en tratamiento renal sustitutivo (cerca de 64.000), solo un 4,8 por ciento recibe diálisis peritoneal, es decir, unas 3.000 personas frente a las más de 25.000 en hemodiálisis, lo que refleja una importante oportunidad de mejora en el acceso a terapias domiciliarias.

La evidencia científica y la experiencia de los pacientes avalan que la diálisis domiciliaria es una "opción segura, eficaz y adecuada" para un porcentaje relevante de pacientes, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Asimismo, según un estudio del Ministerio de Sanidad, el uso de diálisis peritoneal supone, de media, un ahorro medio anual por paciente del 22 por ciento de los costes frente al tratamiento de hemodiálisis. Todo ello refuerza la necesidad de que todos los actores implicados actúen de forma coordinada para impulsar su desarrollo.

El presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), José Soto, ha afirmado que el desarrollo de terapias domiciliarias en la enfermedad renal crónica avanzada es una "línea estratégica clave" para mejorar resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del sistema. "La diálisis peritoneal permite una atención más adaptada a la vida de las personas, favorece la autonomía y pone en valor el papel de la enfermería en la educación terapéutica y la continuidad asistencial", ha añadido.

Por su lado, el presidente de la SEN, Emilio Sánchez, desde el ámbito clínico, ha considerado que la evidencia científica respalda la necesidad de planificar de forma anticipada el tratamiento renal sustitutivo y de promover las terapias domiciliarias. "Impulsar la diálisis peritoneal es un paso firme hacia un abordaje más integral, seguro y alineado con las mejores prácticas clínicas", ha sumado.

En este contexto, las entidades firmantes se comprometen a avanzar en impulsar la expansión de las terapias de diálisis domiciliarias, adaptándolas a las necesidades de cada paciente y a la realidad de cada territorio, además de garantizar que todas las personas con ERCA puedan tomar decisiones informadas, mediante programas estructurados de educación y acompañamiento que faciliten la mejor secuenciación terapéutica posible.

Por último, han asegurado que colaborarán para reforzar las unidades ERCA y el papel estratégico de la enfermería nefrológica en la educación, el seguimiento y la continuidad asistencial.