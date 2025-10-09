Un diagnóstico precoz del glaucoma puede prevenir la ceguera y no decir "adiós" a la visión - LABORATORIOS THÉA

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Laboratorios Théa han lanzado este jueves una campaña para concienciar sobre la importancia de acudir a revisiones visuales de forma periódica y detectar de forma precoz el glaucoma, lo que puede prevenir la ceguera que causa y así no tener que decir "adiós" a la visión.

La iniciativa, llevada a cabo bajo el título de 'Adiós' y en colaboración con la Sociedad Española de Glaucoma (SEG) y la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF), busca aumentar el conocimiento sobre el glaucoma y promover la importancia de su diagnóstico temprano mediante acciones de alto impacto visual y participación ciudadana.

"¿A qué no querrías tener que decirle adiós en tu vida? Esa es la reflexión desde la que partimos en Théa cuando buscábamos la forma de invitar a las personas a tomar conciencia sobre lo que está en juego con el glaucoma. Queríamos que, desde un nivel cercano, comprendieran que una revisión a tiempo puede marcar la diferencia", ha declarado la directora general de Laboratorios Théa, Ana Fernández.

Tras ello, ha subrayado que conseguir que más personas se hagan revisiones a tiempo puede tener un impacto "tangible y muy importante" en la sociedad.

"Y eso es exactamente lo que es 'Adiós': una campaña de concienciación sobre el glaucoma cuyo objetivo final es conseguir que menos personas tengan que decir adiós a su visión y a los momentos que más valoran", ha concluido Fernández.

Tanto la SEG como la AGAF han desempeñado igualmente un papel clave en la campaña, tanto aportando experiencia como respaldando el proyecto y colaborando en difundir su mensaje para llegar a un público más amplio.

"Para la SEG, la prevención y el diagnóstico temprano del glaucoma son prioritarios. Esta colaboración con Laboratorios Théa es esencial para ayudar a más personas a tomar conciencia de la importancia de cuidar su salud ocular", han comentado la vicepresidenta de la SEG, María Isabel Canut y la vocal Elena Millà.

Por su parte, el presidente de AGAF, Joaquín Carratalá, ha destacado que la prevención y el diagnóstico temprano del glaucoma son una "priodidad" para AGAF, y ha señalado que esta colaboración permite llegar a lo más de 1,3 millones de afectados.