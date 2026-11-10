DiabetesCERO señala que solo 160 personas con la tipo 1 en España podrán participar en 2026 en un ensayo hacia la cura - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación DiabetesCERO ha denunciado que tan solo 160 personas con diabetes tipo 1 en España podrán participar en 2026 en alguno de los cuatro ensayos clínicos que buscan frenar el avance de la enfermedad o curarla.

"Los cuatro ensayos que están incorporando pacientes en nuestro país este año son inmunoterapias dirigidas a proteger las células que todavía producen insulina", ha indicado el director científico de la organización, el doctor Francesc Mitjans, quien ha añadido que "la mayoría se centra en personas con diagnóstico reciente, por lo que el margen para incorporarse es muy breve".

No obstante, ha declarado que "en España faltan ensayos de regeneración y reemplazo celular, como el trasplante de islotes pancreáticos, que abran nuevas oportunidades para quienes llevan años conviviendo con la enfermedad". Por ello, y con motivo de la celebración, este sábado, 14 de noviembre, del Día Mundial de la patología, la Fundación DiabetesCERO ha dispuesto el informe 'Oportunidades para acceder a un ensayo clínico en diabetes tipo 1 en España en 2026: Datos por comunidades autónomas, provincias y hospitales'.

Además, el documento muestra diferencias de acceso, y es que Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no participan en ninguno de los estudios. "La ausencia de centros participantes obliga a los pacientes de estos territorios y a sus familias a desplazarse a otra comunidad si quieren optar a uno de estos ensayos", recoge, al tiempo que muestra que el 76 por ciento de las provincias no interviene tampoco.

Junto a ello, se subraya la falta de información sobre los ensayos disponibles y cómo acceder a ellos, dificultad que afecta también a los profesionales sanitarios, que no siempre disponen de mecanismos claros para orientar a las personas interesadas sobre cómo inscribirse en otros centros. A lo anterior se añade que algunos ensayos exigen incorporarse en menos de 56 días, ante lo que la entidad ha dispuesto la campaña de petición de firmas 'Que vivir lejos no te aleje de un ensayo clínico', con la meta de demandar un acceso más igualitario a los ensayos clínicos.

Al respecto, ha expuesto que dos de los ensayos mencionados están incorporando pacientes y otro prevé hacerlo próximamente. Así, País Vasco es la única que reúne los cuatro -todos ellos en el Hospital Universitario de Cruces de Bilbao (Vizcaya)-, mientras que Andalucía, Cataluña y Madrid participan en tres cada una, y Galicia, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Navarra y Baleares cuentan con uno.

DIFERENCIAS DE ACCESO ENTRE LAS PROPIAS COMUNIDADES

El análisis, que asegura que las diferencias también existen dentro de las comunidades autónomas que sí participan, aporta también un ejemplo protagonizado por Iván y Noemí, quienes son madrileños y padres de un niño de 12 años que acaba de ser diagnosticado. El paciente comenzará el 16 de noviembre su participación en un ensayo con el fármaco teplizumab, en el Hospital Universitario La Paz de la capital.

"En nuestro caso, nadie nos informó sobre la existencia de ensayos clínicos en España", han explicado en relación con la enfermedad, que cuenta con cerca de 6.000 diagnósticos al año, siendo 1.400 correspondientes a menores de 15 años. "Para nuestra familia, haber conseguido que nuestro hijo entre en el ensayo significa mirar al futuro con más esperanza", han sostenido.

Por todo ello, y según ha afirmado su directora general, Sandra Campinas, la Fundación DiabetesCERO ya ha dado "los primeros pasos para acercar los ensayos a los pacientes y facilitar el reclutamiento a hospitales como el de Cruces". "Queremos que las familias conozcan a tiempo las opciones disponibles más cercanas y que puedan acceder a ellas, vivan donde vivan", ha finalizado.