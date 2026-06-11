Diabetes en España: Más del 50% pierde algún diente y el 66% sufre periodontitis

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MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más del 50 por ciento de las personas que viven con diabetes en España ha perdido algún diente y más del 66 por ciento presenta o ha sido diagnosticado con periodontitis, enfermedad bucodental que afecta principalmente a las encías, según el informe impulsado por Donte Group, que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y de la Federación Española de Diabetes (FEDE) y que ha contado con la participación de 1.000 personas de la población general y 250 personas con diabetes.

Este documento analiza la relación entre la salud bucodental y la diabetes a partir de evidencia científica, dos estudios poblacionales y un análisis económico del gasto sanitario. De esta forma, se ha demostrado que existe una relación bidireccional entre ambas patologías: la diabetes incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades bucodentales como la periodontitis, mientras que estas, a su vez, pueden dificultar el control metabólico y agravar la evolución de la diabetes.

La directora de Calidad de Donte Group, Filipa Nunes, ha recalcado que con este informe buscan aportar datos sobre una realidad clínica ampliamente observada, pero todavía infravalorada, que es la relación entre salud bucodental y salud general.

"Hoy en día sabemos que una salud oral deficiente no se limita a la cavidad oral, sino que puede asociarse al desarrollo de distintas enfermedades sistémicas. En el caso de la diabetes, este vínculo adquiere una relevancia aún mayor, ya que el cuidado bucodental puede influir de forma directa en el control metabólico y en la progresión de la enfermedad", ha asegurado.

En términos de percepción y carga de enfermedad, los datos muestran diferencias relevantes, ya que mientras el 70 por ciento de la población general considera que su salud bucodental es 'buena' o 'muy buena', este porcentaje desciende al 56 por ciento entre las personas con diabetes.

En este último grupo se observa, además, una elevada carga de patología periodontal: más de dos tercios han sido diagnosticados o presentan sospecha de periodontitis, más del 60 por ciento ha sufrido sangrado de encías en el último año y más de la mitad ha perdido alguna pieza dental.

LOS RIESGOS DE INFRAVALORAR EL SANGRADO GINGIVAL

La periodoncista de Donte Group y miembro del comité científico del informe, Xiana Pousa, ha subrayado que el sangrado gingival recurrente y la enfermedad periodontal no deben considerarse problemas menores en pacientes con diabetes.

"En estos casos, el seguimiento periodontal no puede ser nunca un aspecto secundario, sino una parte esencial del abordaje integral de la enfermedad para preservar la salud oral, prevenir la pérdida dental y contribuir a un mejor control metabólico", ha apuntado.

Más allá del impacto clínico, el informe también ha analizado el nivel de conocimiento sobre la relación entre ambas patologías, donde se observa una brecha clara. En población general, el 64 por ciento reconoce que la diabetes afecta a la salud oral, pero solo el 41 por ciento sabe que la enfermedad periodontal puede influir negativamente en el control de la diabetes.

En cambio, en las personas con diabetes, casi el 80 por ciento identifica el mayor riesgo de problemas bucodentales, pero cerca de la mitad afirma no haber recibido información suficiente sobre el impacto de la periodontitis en el control glucémico ni disponer de conocimientos adecuados para cuidar de su salud oral y controlar su enfermedad.

COORDINACIÓN ASISTENCIAL Y DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Por su parte, el implantólogo de Donte Group y miembro del comité científico del estudio presentado, Luis Aguirre, ha declarado que el reto no es solo clínico, sino también de coordinación asistencial.

"Más de un tercio de las personas con diabetes lleva implantes y más del 70 por ciento desconoce cómo el control glucémico influye en el riesgo de infección o fracaso del implante. Esto evidencia un amplio margen de mejora, donde la clave radica en la coordinación: protocolos compartidos, información clara y mensajes homogéneos entre medicina y odontología", ha detallado.

En la misma línea, la coordinadora del grupo de Enfermedad Periodontal de Sociedad Española de Diabetes (SED), Virginia Bellido, ha destacado que la información es un elemento central en la prevención.

"Las personas con diabetes tienen hasta tres veces más probabilidades de desarrollar periodontitis, lo que puede dificultar el control de la enfermedad y aumentar el riesgo de complicaciones. El desconocimiento de esta relación no es neutro: tiene un impacto clínico real. Comprender mejor esta conexión puede traducirse en un mejor control de la diabetes, menos complicaciones y una mejora en la calidad de vida", ha apuntado.

Finalmente, la secretaria de la Junta Directiva de la Federación Española de Diabetes (FEDE), María José Salmerón, ha subrayado el valor de este tipo de estudios para mejorar la educación sanitaria.

"Que más del 80 por ciento de las personas encuestadas -tanto con diabetes como en población general- haya afirmado que le gustaría recibir más información sobre esta relación pone de manifiesto que no existe desinterés sobre la salud, sino una necesidad clara de mayor coordinación asistencial, mejor comunicación entre profesionales y un abordaje realmente multidisciplinar que evite lagunas de conocimiento con impacto directo en la salud y en el cuidado cotidiano de los pacientes", ha comentado.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Este informe incorpora un análisis económico realizado por el profesor de Economía de la Universidad de Málaga, Alberto Montero, que amplía la mirada sobre la diabetes, no solo desde su impacto sanitario, sino también económico y social, y su estrecha relación con las enfermedades periodontales. Este análisis pone el foco, además, en cómo abordar ambas patologías de forma conjunta podría generar beneficios no solo a nivel clínico, sino también económico.

De hecho, en 2021, el gasto sanitario asociado alcanzó los 966.000 millones de dólares, el 11,5 por ciento del gasto sanitario mundial, tras un aumento del 316 por ciento en apenas 15 años y algunas previsiones apuntan a que esta cifra podría superar los 1,05 billones de dólares en 2045.

Sin embargo, el profesor ha subrayado que el impacto real de la diabetes va mucho más allá del gasto sanitario directo, ya que al incorporar las pérdidas de productividad y el tiempo de cuidados no remunerados, el coste total se multiplica hasta alcanzar decenas de miles de millones de dólares en las próximas décadas.

"La diabetes no solo implica un elevado consumo de recursos sanitarios, sino que también reduce de forma sostenida la productividad económica y traslada una parte importante de la carga a las familias a través del cuidado informal", ha explicado.

A este escenario se suma el de las enfermedades periodontales, que representan también una carga económica muy elevada, con costes que ascienden a cientos de miles de millones de dólares anuales entre gasto sanitario y pérdidas de productividad. Por ello, Montero ha sugerido que el abordaje conjunto de ambas enfermedades "podría generar beneficios clínicos y económicos relevantes".

Como conclusión, el informe ha fundamentado que el tratamiento periodontal en personas con diabetes podría favorecer un mejor control de la glucosa en sangre, reduciendo complicaciones y, con ello, el uso de recursos y costes sanitarios de estos pacientes.