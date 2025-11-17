La detección precoz del cáncer de pulmón mediante TAC de baja dosis puede aumentar la supervivencia un 20%

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Programa de Tumores del Tracto Respiratorio del área de cáncer del CIBER (CIBERONC), el doctor Luis Montuenga, ha afirmado que la detección precoz del cáncer de pulmón mediante tomografía computarizada (TAC) de baja dosis reduce de forma "significativa" la mortalidad en personas de alto riesgo, aumentando un 20 por ciento su supervivencia, tal y como muestran grandes ensayos internacionales como NLST y NELSON.

"En 2023 fallecieron 22.822 personas por tumores del tracto respiratorio, de las cuales 6.245 eran mujeres. Son cifras comparables a la mortalidad por cáncer de mama. Estamos ante un enorme reto sanitario", ha detallado Montienga en un comunicado de AseBio.

Aunque se trata de un desafío de salud pública, el especialista ha lamentado que España aún no haya implantado un programa de cribado poblacional, a pesar de que existe un "consenso científico" sobre la urgencia de su adopción.

Si bien los avances en diagnóstico temprano, biotecnología e investigación traslacional están abriendo una nueva etapa en la lucha contra esta enfermedad, ha subrayado la necesidad de profundizar aún más en la investigación.

"Necesitamos profundizar en los mecanismos biológicos clave para diagnosticar antes y tratar mejor", ha explicado Montuenga, destacando que su trabajo en el CIBERONC se centra en entender cómo se inicia y progresa el tumor, qué mecanismos permiten su evasión inmunitaria, cómo metastatiza y por qué muchos pacientes desarrollan resistencia a los tratamientos.

Tras ello, ha subrayado que tecnologías como la secuenciación masiva, la biopsia líquida, la fragmentómica, la transcriptómica espacial, la epigenómica o el análisis de célula única están "transformando" la manera de entender y tratar el cáncer de pulmón. pues permiten identificar biomarcadores "robustos", realizar diagnósticos "más sensibles" y diseñar terapias "altamente personalizadas".

"La biotecnología ya ha contribuido -y seguirá haciéndolo- a mejorar la supervivencia", ha expresado el investigador, detallando que en la última década se ha vivido una "revolución" con la llegada de terapias dirigidas contra dianas como EGFR, ALK, ROS1 o KRAS, o por la inmunoterapia, que "han cambiado por completo" el pronóstico de miles de pacientes.

La cada vez mayor integración de la Inteligencia Artificial (IA) en el análisis de imágenes, la clasificación de biomarcadores complejos y la predicción del riesgo individual también está abriendo "nuevas oportunidades" de personalización.

RETOS DE ACCESO Y DE UNA MAYOR PERSONALIZACIÓN

Sin embargo, el experto ha manifestado que aún existen "importantes obstáculos" que dificultan que los progresos lleguen de forma generalizada a la práctica clínica, como la heterogeneidad de los tumores y los complejos mecanismos de resistencia a tratamientos dirigidos, que hacen más complicado predecir la respuesta de los pacientes.

Montuenga también ha expuesto que la falta de un programa de cribado poblacional mediante TAC de baja dosis y las desigualdades en el acceso a tecnologías avanzadas, como la secuenciación genética, ralentizan la implementación de terapias personalizadas y eficaces.

Por todo ello, Montuenga ha subrayado la importancia de invertir desde el sector público y privado en recursos tecnológicos, equipamiento y personal especializado. "Hoy es imposible hacer ciencia competitiva sin financiación adecuada", ha concluido.