La desnutrición relacionada con la enfermedad cuesta más de 1.600 millones al año

Archivo - Imagen de recurso de una persona hospitalizada. - PEXELS - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE) afecta a cerca de un millón de personas en España, incrementa un 35 por ciento la estancia hospitalaria y genera un impacto económico superior a los 1.600 millones de euros anuales, según indica el Libro Blanco de la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad en España.

Además, cada hospitalización de un paciente con desnutrición implica un sobrecoste medio de 1.800 euros, y en los casos en los que la desnutrición se desarrolla durante el ingreso, dicho coste puede aumentar hasta un 90 por ciento.

El documento, avalado por la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo (SENPE) y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y patrocinado por Danone Nutricia, ha sido presentado en el 41º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo (SENPE), celebrado en Pamplona.

El informe ofrece una visión integral y actualizada de esta condición, abordando su prevalencia, impacto clínico y económico, así como las principales barreras en el acceso a los tratamientos nutricionales, con el objetivo de impulsar una respuesta coordinada desde el sistema sanitario.

"Estamos ante un problema de salud de enorme relevancia clínica y económica, que sigue sin recibir la atención estructurada que requiere. Este Libro Blanco busca aportar una visión integral y servir de base para impulsar cambios reales en su abordaje", ha indicado el director científico de Hiris Care, Esteban Lifschitz.

En este contexto, la desnutrición relacionada con la enfermedad se asocia a un empeoramiento significativo de los resultados en salud. Así, el riesgo de reingreso hospitalario es 2,7 veces mayor en pacientes desnutridos; la estancia media hospitalaria es un 35 por ciento más prolongada; se incrementan las complicaciones infecciosas y no infecciosas, como caídas, úlceras por presión, complicaciones quirúrgicas, y aumenta la mortalidad, siendo el estado nutricional un factor independiente de riesgo.

Asimismo, los expertos destacan que el problema de la desnutrición hospitalaria no termina con el alta médica. De hecho, el 72 por ciento de los pacientes desnutridos abandona el hospital sin haber recuperado un estado nutricional adecuado, una situación que favorece la aparición de nuevas complicaciones y prolonga el impacto de la enfermedad. Frente a ello, se ha observado que tratar de forma adecuada esta desnutrición puede reducir en un 6,7 por ciento el riesgo de re-hospitalización precoz.

"El abordaje de la DRE sigue lastrado por un cierto 'nihilismo terapéutico', como si fuera una consecuencia inevitable de la enfermedad, cuando la evidencia demuestra que detectarla y tratarla precozmente mejora de forma significativa los resultados clínicos", ha afirmado el presidente de SENPE, Miguel Ángel Martínez.

INVERTIR EN NUTRICIÓN

A pesar de su impacto, los especialistas aseguran que la DRE es tratable y su abordaje genera beneficios clínicos y económicos claros. Así, invirtiendo en DRE se puede conseguir una reducción del 27 por ciento en hospitalizaciones, una disminución del 21 por ciento en la estancia media, una reducción del 21 por ciento en el coste por episodio hospitalario. Además, por cada euro invertido, se ahorran hasta 4,2 euros.

Asimismo, el tratamiento nutricional puede evitar una muerte por cada 20 pacientes tratados, mejorar la calidad de vida y aumentar la independencia funcional. "Para los pacientes, la nutrición no es un aspecto secundario, es una parte esencial de su tratamiento y de su calidad de vida. Es fundamental concienciar sobre su papel clave tanto en la recuperación como en la evolución de la enfermedad", ha subrayado el presidente del Foro Español de Pacientes, Andoni Lorenzo.

El informe advierte de que la desnutrición relacionada con la enfermedad continúa siendo una condición infradiagnosticada e infra tratada, en gran medida por la ausencia de un cribado nutricional sistemático, la falta de recursos para garantizar un seguimiento adecuado, una limitada concienciación en la práctica clínica y las dificultades de acceso a los tratamientos nutricionales. Esta situación se agrava especialmente tras el alta hospitalaria, momento en el que muchos pacientes no pueden acceder a terapias clave, como la nutrición enteral domiciliaria, necesarias para su recuperación.

NECESIDAD URGENTE DE MEJORAR EL ABORDAJE DE LA DRE

El Libro Blanco subraya la necesidad de impulsar reformas urgentes y estructurales para transformar el abordaje de la desnutrición relacionada con la enfermedad en España. En este sentido, se plantea una hoja de ruta orientada a garantizar una atención más eficaz, equitativa y centrada en el paciente.

Entre las medidas prioritarias destacan la implantación de un cribado nutricional universal en el ámbito hospitalario, la personalización del tratamiento en función de las necesidades clínicas de cada paciente y el refuerzo del seguimiento mediante equipos multidisciplinares especializados.

El documento también incide en la importancia de actualizar el marco normativo vigente, actualmente desfasado, para asegurar un acceso equitativo a las terapias nutricionales, así como en la necesidad de ampliar la financiación pública de estos tratamientos a un mayor número de patologías. El objetivo de estas reformas no es solo mejorar los resultados en salud, sino también optimizar el uso de los recursos sanitarios y garantizar que todos los pacientes reciban el tratamiento nutricional adecuado en el momento oportuno.