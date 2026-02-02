Descubren que el tratamiento de inmunoterapia puede evitar la eliminación de neuronas en Parkinson

En verde, neuronas dopaminérgicas de ratón; en magenta, microglia; y en azul, núcleos celulares. - INC-UAB

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación del Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (INc-UAB) ha demostrado que el tratamiento con inmunoterapia podría evitar la eliminación de neuronas en el Parkinson.

Publicado en 'npj Parkinson's Disease', el estudio, hecho en muestras de pacientes, modelos animales y modelos celulares, muestra que las células en defensa del sistema nervioso se vuelven reactivas y "sobreexpresan" unos receptores que favorecen la eliminación de las neuronas dopaminérgicas, aunque aún sean funcionales.

Cuando el sistema funciona correctamente, los receptores Fc gamma son unas de las proteínas encargadas de reconocer células dañadas o sustancias que deben eliminarse del cerebro para que las células microgliales empiecen el proceso de limpieza.

Sin embargo, el equipo de investigación del INc-UAB sugiere que, en los pacientes con enfermedad de Parkinson, los receptores Fc gamma identifican como dañadas células que "todavía son funcionales, e inician un proceso de eliminación indebido".

La activación de los receptores Fc gamma al detectar una neurona dopaminérgica (aunque todavía funcione) promueve que la célula de la microglia cambie su forma mediante la activación de una proteína de su citoesqueleto llamada Cdc42 , y esto permite que la célula pueda "comérsela", en un proceso llamado fagocitosis.

Estos resultados sugieren que regular la fagocitosis microglial a partir de inmunoterapia dirigida al receptor Fc gamma o a la proteína Cdc42 "podría ralentizar la progresión de la enfermedad y proteger la función de las neuronas dopaminérgicas".