Desciende un 11% el trasplante pulmonar en España, que mantiene su liderazgo internacional en 2025

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de trasplantes pulmonares realizados en España registró un descenso del 11 por ciento en 2025 respecto al año anterior, según los datos oficiales de actividad publicados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), sin embargo la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) confirma que sigue siendo líder internacional.

Con motivo del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se celebra el próximo 27 de febrero, el neumólogo y miembro de SEPAR, el doctor Víctor Manuel Mora, recuerda que "en 2024 España se situó por delante de países como Canadá o Austria y concentró aproximadamente uno de cada cuatro trasplantes pulmonares realizados en Europa".

"El ligero descenso observado en 2025 no refleja una pérdida de capacidad, sino la normalización tras un año extraordinario. Si miramos la evolución a largo plazo, el trasplante pulmonar en España mantiene una progresión sostenida y unos resultados que nos sitúan entre los líderes mundiales", explica.

Este comportamiento responde a la dinámica habitual de las listas de espera y a la evolución cíclica de la actividad trasplantadora tras periodos de máximos históricos. Analizadas en series temporales amplias, "las cifras muestran una tendencia global claramente ascendente, que consolida a España como referente internacional tanto en donación como en resultados clínicos", añaden desde la SEPAR.

Desde la sociedad científica recuerdan que el trasplante pulmonar representa, en muchos casos, la única alternativa terapéutica para pacientes con enfermedades respiratorias avanzadas, como la fibrosis pulmonar, la EPOC en fases terminales o determinadas enfermedades raras. Por ello, SEPAR insiste en la importancia de seguir reforzando la donación de órganos, la coordinación asistencial y el acceso equitativo a esta terapia en todo el territorio.