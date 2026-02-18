Desarrollan unos radares capaces de detectar alteraciones al caminar asociadas a Parkinson

Archivo - Hombre mayor caminando. - MONKEYBUSINESSIMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Feb.

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid han participado en el desarrollo de un sistema de radares capaz de detectar alteraciones en la forma de caminar asociadas a la enfermedad de Parkinson, lo que permitiría un diagnóstico precoz, cómodo, económico y no invasivo.

Según ha explicado el Grupo de Microondas y Radar (GMR) de la universidad, que ha colaborado en este proyecto con el Servicio de Neurología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, el prototipo creado es capaz de extraer biomarcadores de la marcha que permiten identificar alteraciones motoras características de la enfermedad incluso en fases tempranas.

Los dispositivos desarrollados, con un coste inferior a 150 euros, analizan la forma de caminar de los pacientes de manera especialmente cómoda, ya que no requieren que la persona lleve sensores corporales, que pueden resultar incómodos o incluso modificar de forma involuntaria la marcha natural.

Para el análisis de los datos, los investigadores han trabajado con algoritmos avanzados que permiten extraer numerosos parámetros clave relacionados con la enfermedad. Entre ellos destaca una metodología innovadora, desarrollada en colaboración con investigadores de la Universidad TU Delft (Países Bajos), que permite evaluar la simetría de la marcha, es decir, las diferencias de movimiento entre ambos lados del cuerpo, uno de los indicadores más relevantes del Parkinson en sus etapas iniciales.

Durante el desarrollo del proyecto, se ha comprobado que los radares diseñados alcanzan una precisión comparable a la de las cámaras infrarrojas, consideradas actualmente la tecnología más avanzada para el análisis de la marcha. Frente a estas tecnologías, los radares presentan la ventaja de permitir un análisis mucho más rápido y económico.

Esta validación ha sido posible gracias a la colaboración de especialistas del Laboratorio de Análisis del Movimiento, Biomecánica, Ergonomía y Control Motor de la Universidad Rey Juan Carlos (LAMBECOM), así como del Laboratorio de Biomecánica Deportiva del INEF-UPM.

El investigador del GMR Ignacio López Delgado ha destacado que estos dispositivos podrían podrían desplegarse fácilmente en hogares o centros sociosanitarios, al no capturar imágenes y tener un coste reducido. "Asimismo, los radares podrían utilizarse para prevenir caídas o para evaluar la respuesta de los pacientes a nuevos tratamientos farmacológicos", ha añadido.

UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

En la actualidad, los radares desarrollados por el GMR están siendo utilizados en el Hospital Gregorio Marañón para analizar la marcha de pacientes con Parkinson ya diagnosticado, sujetos de control y personas con alta probabilidad de desarrollar la enfermedad en los próximos años. Los resultados preliminares indican que es posible detectar alteraciones en la marcha que permitirían adelantar el diagnóstico.

De cara al futuro, los investigadores plantean combinar los datos capturados por estos radares con sistemas de inteligencia artificial (IA), con el objetivo de mejorar aún más la detección temprana y el apoyo al diagnóstico clínico.

Este trabajo se enmarca en varias tesis doctorales centradas en la detección de la enfermedad de Parkinson, la monitorización de señales vitales y otras aplicaciones del radar en salud y seguridad, todas ellas supervisadas por el profesor Jesús Grajal, responsable del Grupo de Microondas y Radar de la UPM.